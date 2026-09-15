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Senado dos EUA propõe tarifas contra empresas indianas que negociam com a Rússia

economia

O Senado dos Estados Unidos propõe ampliar a pressão sancionatória contra parceiros comerciais da Rússia, com foco particular na Índia. A medida surge como uma emenda à lei "Sanctioning Russia and Iran Act" (Lindsey O Graham), aprovada anteriormente por 86 votos contra 11. O novo texto prevê a aplicação de tarifas contra empresas indianas que mantenham negócios com Moscou.

Яркий уличный рынок в Индии с маршруткой и товарами
Photo: Pravda.Ru by Дарья Асламова
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Enquanto o documento original mirava a liderança russa, o setor energético e a chamada "frota fantasma" usada para contornar o teto de preços do petróleo, a atualização busca transferir a carga das sanções para intermediários e grandes importadores.

Para Nova Delhi, a mudança sinaliza a transição de uma pressão diplomática para riscos econômicos tangíveis. A Índia manteve neutralidade ao importar energia russa sem aderir aos pacotes de sanções ocidentais. A emenda torna esse equilíbrio instável, pois expande o alvo para além de estruturas estatais, atingindo também empresas privadas indianas.

Os setores de energia e os contratos de defesa são os mais expostos. Caso a emenda seja aprovada, operações comerciais com a Rússia poderão gerar prejuízos financeiros diretos ao empresariado indiano através de tarifas aplicadas no comércio com os EUA.

A iniciativa ainda é uma proposta legislativa, mas marca a alteração da estratégia de Washington: a substituição de apelos por unidade por mecanismos de coerção para forçar parceiros comerciais a escolherem um lado.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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