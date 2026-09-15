Nova rota entre China e Kaliningrado reduz tempo de trânsito em 20 dias

A Global Ports ativou um corredor multimodal entre a China e Kaliningrado que reduz o tempo de trânsito de 45 para 25 dias. A operação substitui a rota marítima tradicional via Canal de Suez por um fluxo dividido em três etapas: chegada ao porto de Vranguel, no Extremo Oriente Russo; transporte ferroviário acelerado até São Petersburgo e, por fim, trajeto marítimo para Kaliningrado.

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A mudança altera a configuração da frota e a frequência dos embarques. Diferente das rotas deep sea, que exigem navios porta-contêineres de ultra-grande porte para serem rentáveis, este serviço opera com embarcações de menor capacidade em ambos os trechos marítimos. O fluxo ferroviário mantém a regularidade com trens a cada 12 ou 14 dias.

A redução de 20 dias no ciclo de entrega impacta a operação financeira dos importadores ao diminuir o capital imobilizado em estoques e mitigar perdas causadas pela oscilação de preços de mercado durante o transporte, além de reduzir o risco de quebra de contratos com redes de varejo e marketplaces.

Apesar da agilidade, a rota enfrenta gargalos técnicos e institucionais. Vladlen Zolotaryov, diretor geral e cofundador do grupo logístico ABIPA, aponta que o transporte rodoviário direto das fábricas chinesas permanece como uma alternativa para eliminar a espera pela formação de comboios ferroviários e reduzir transbordos.

Outro limitador é o controle da infraestrutura na China. Alexander Tysyachnikov, membro do conselho científico da RAELO, destaca que o acesso à malha ferroviária chinesa é restrito a empresas locais licenciadas. Isso coloca os operadores russos como parceiros secundários, sem autonomia para gerir o despacho de cargas dentro do território chinês.

Alexander Goloviznin, diretor de logística e análise da Morstroytekhnologiya, observa que a previsibilidade do fluxo agora pesa mais que a velocidade. A garantia dos prazos depende do controle direto sobre a consolidação na China, a reserva de espaço no transporte, a movimentação terminal e o desembaraço aduaneiro. Sem esse domínio, o serviço torna-se a revenda de uma estrutura terceira, vulnerável a qualquer escassez de capacidade.

O novo fluxo via Vranguel e São Petersburgo contorna os riscos geopolíticos do Canal de Suez, mas a viabilidade real da operação está condicionada ao controle das operações terminais e à disponibilidade de cotas ferroviárias na China.