Exportação de ácido sulfúrico na Rússia agora depende de aval do primeiro-ministro

Rússia restringiu a exportação de ácido sulfúrico e outros compostos químicos até o final de 2026. O envio desses materiais para o exterior agora depende de autorização expressa do primeiro-ministro ou de seus substitutos, mediante prévia concordância do Ministério da Indústria e Comércio. A medida altera o decreto governamental nº 311 de março de 2022.

Photo: government.ru by Пресс-служба Правительства РФ, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ премьер-министр Михаил Мишустин

O bloqueio ao ácido sulfúrico soma-se às travas impostas aos derivados de petróleo. O governo estendeu a proibição de exportar gasolina, diesel, gasóleo e combustível marítimo até 31 de janeiro de 2027. Estão isentos dessa regra os carregamentos destinados a acordos intergovernamentais e cargas humanitárias. Para produtores de diesel e combustível marítimo, a exportação foi liberada a partir de 1º de setembro.

Paralelamente, os fluxos de escoamento de grãos registraram queda brusca. Nos primeiros dez dias de setembro, o volume de exportações recuou quase seis vezes em relação ao mesmo período do ano anterior.

Cultura Ano anterior (ton) Ano atual (ton) Variação Volume total de grãos 2,4 milhões 418 mil ↓ 5,9x Trigo 1,9 milhão 294 mil ↓ 6,5x Cevada 312 mil 43 mil ↓ 7,3x Milho 26,6 mil 48,3 mil ↑ 1,8x

A restrição ao ácido sulfúrico atinge a base da cadeia produtiva regional. O reagente é insumo crítico para diversos setores, com impacto direto na metalurgia e na fabricação de fertilizantes.