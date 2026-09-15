Exportação de ácido sulfúrico na Rússia agora depende de aval do primeiro-ministro

Rússia restringiu a exportação de ácido sulfúrico e outros compostos químicos até o final de 2026. O envio desses materiais para o exterior agora depende de autorização expressa do primeiro-ministro ou de seus substitutos, mediante prévia concordância do Ministério da Indústria e Comércio. A medida altera o decreto governamental nº 311 de março de 2022.
O bloqueio ao ácido sulfúrico soma-se às travas impostas aos derivados de petróleo. O governo estendeu a proibição de exportar gasolina, diesel, gasóleo e combustível marítimo até 31 de janeiro de 2027. Estão isentos dessa regra os carregamentos destinados a acordos intergovernamentais e cargas humanitárias. Para produtores de diesel e combustível marítimo, a exportação foi liberada a partir de 1º de setembro.
Paralelamente, os fluxos de escoamento de grãos registraram queda brusca. Nos primeiros dez dias de setembro, o volume de exportações recuou quase seis vezes em relação ao mesmo período do ano anterior.
|Cultura
|Ano anterior (ton)
|Ano atual (ton)
|Variação
|Volume total de grãos
|2,4 milhões
|418 mil
|↓ 5,9x
|Trigo
|1,9 milhão
|294 mil
|↓ 6,5x
|Cevada
|312 mil
|43 mil
|↓ 7,3x
|Milho
|26,6 mil
|48,3 mil
|↑ 1,8x
A restrição ao ácido sulfúrico atinge a base da cadeia produtiva regional. O reagente é insumo crítico para diversos setores, com impacto direto na metalurgia e na fabricação de fertilizantes.
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