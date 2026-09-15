Varejo dos EUA impõe limite de compra de óleo sintético por cliente

Redes de varejo nos Estados Unidos limitaram a venda de óleo lubrificante sintético a no máximo duas embalagens por semana por cliente. A medida responde a um déficit de oferta no setor petroquímico que provocou a alta de preços: galões de 10 litros, anteriormente vendidos a US$ 30, passaram a custar US$ 58.

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O gargalo está na dependência de importações de óleos básicos do Grupo III. Segundo a Associação de Fabricantes Independentes de Lubrificantes, países do Golfo Pérsico forneciam quase 44% desse recurso para os EUA. Conflitos e instabilidade na região afetaram a capacidade produtiva de plantas no Catar, Bahrein e Emirados Árabes Unidos.

A vulnerabilidade do mercado americano reside na incapacidade de substituir rapidamente essas importações por produção interna. Motores modernos exigem formulações sintéticas, que dependem de componentes importados, tornando inviável o uso de óleos minerais antigos.

O impacto imediato é a pressão sobre a logística interna. O dobro do custo de manutenção de frotas de caminhões tende a ser repassado para o preço final de produtos nas prateleiras, alimentando a inflação setorial.

Evento / Indicador Efeito Documentado Conflitos no Oriente Médio Interrupção de fábricas no Catar e EAU; queda de 44% nas importações Aumento de preços (x2) Elevação de custos de manutenção de veículos leves e pesados Limite de 2 galões por cliente Racionamento no varejo e risco de mercado paralelo

Sem a restauração dos fluxos do Golfo Pérsico nos próximos meses, o cenário indica riscos de degradação da frota automotiva e falhas operacionais em empresas de transporte, já que a escassez física de insumos petroquímicos não é corrigível por medidas monetárias.