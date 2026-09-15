Brasil e Estados Unidos retomam negociações sobre sobretaxas de produtos brasileiros no G20

Brasil e Estados Unidos retomam as negociações sobre a sobretaxação de produtos brasileiros durante a reunião do G20, marcada para 30 de setembro e 1º de outubro em Milwaukee. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Márcio Elias Rosa, confirmou que a equipe brasileira se reunirá com Jamieson Greer, representante comercial dos EUA (USTR).
O encontro ocorre após um período de tensão comercial iniciado em julho, quando Washington aplicou duas camadas de tarifas sobre exportações brasileiras:
A agenda de Milwaukee é a sequência de uma reunião virtual ocorrida em 31 de agosto entre Rosa e Greer. O canal de diálogo foi reaberto após telefonema de 80 minutos entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, realizado em 21 de agosto.
Até o momento, o governo brasileiro não detalhou a pauta da reunião, limitando-se a informar que as equipes técnica e diplomática estão trocando documentos para alinhar os termos do encontro.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
A Porsche integrou componentes elétricos ao clássico motor boxer para alterar a resposta de aceleração e a dinâmica de saída do novo modelo conversível.