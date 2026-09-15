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Brasil e Estados Unidos retomam negociações sobre sobretaxas de produtos brasileiros no G20

economia

Brasil e Estados Unidos retomam as negociações sobre a sobretaxação de produtos brasileiros durante a reunião do G20, marcada para 30 de setembro e 1º de outubro em Milwaukee. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Márcio Elias Rosa, confirmou que a equipe brasileira se reunirá com Jamieson Greer, representante comercial dos EUA (USTR).

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Photo: commons.wikimedia.org by BPMI Setpres/Laily Rachev, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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O encontro ocorre após um período de tensão comercial iniciado em julho, quando Washington aplicou duas camadas de tarifas sobre exportações brasileiras:

  • Sobretaxa de 25%: Incide sobre ferro, aço, açúcar, etanol, calçados, vestuário, produtos farmacêuticos, maquinário agrícola e máquinas elétricas (exceto aviação). Os EUA justificam a medida alegando que práticas brasileiras restringem o comércio de produtores e exportadores americanos.
  • Sobretaxa de 12,5%: Aplicada a outros produtos sob a alegação de que o Brasil não possui mecanismos eficazes para barrar mercadorias produzidas com trabalho forçado.

A agenda de Milwaukee é a sequência de uma reunião virtual ocorrida em 31 de agosto entre Rosa e Greer. O canal de diálogo foi reaberto após telefonema de 80 minutos entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, realizado em 21 de agosto.

Até o momento, o governo brasileiro não detalhou a pauta da reunião, limitando-se a informar que as equipes técnica e diplomática estão trocando documentos para alinhar os termos do encontro.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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