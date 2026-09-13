As sanções e as quotas de pesca afectaram a economia da região fronteiriça da Noruega

O setor privado do distrito de Sør-Varanger, na fronteira da Noruega, registrou queda de 160 milhões de coroas norueguesas no faturamento em 2024. No total, as perdas na região de Finnmark Oriental somam 1,4 bilhão de coroas.

Photo: www.flickr.com by Graeme Maclean, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Bandeira da Noruega

O porto de Kirkenes perdeu o fluxo de navios russos, que cessou após a implementação das sanções em fevereiro de 2022. A interrupção desse tráfego eliminou a receita de serviços logísticos e de apoio portuário que sustentava a infraestrutura local.

Paralelamente, a redução nas cotas de pesca limitou a extração de pescado. Como a pesca é a base produtiva da região, a diminuição do volume permitido de captura reduziu a receita das empresas e cortou postos de trabalho no setor.

A combinação do bloqueio logístico com a restrição de recursos naturais resultou na queda de faturamento bilionária no setor privado de Finnmark Oriental.