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As sanções e as quotas de pesca afectaram a economia da região fronteiriça da Noruega

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O setor privado do distrito de Sør-Varanger, na fronteira da Noruega, registrou queda de 160 milhões de coroas norueguesas no faturamento em 2024. No total, as perdas na região de Finnmark Oriental somam 1,4 bilhão de coroas.

Bandeira da Noruega
Photo: www.flickr.com by Graeme Maclean, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Bandeira da Noruega

O porto de Kirkenes perdeu o fluxo de navios russos, que cessou após a implementação das sanções em fevereiro de 2022. A interrupção desse tráfego eliminou a receita de serviços logísticos e de apoio portuário que sustentava a infraestrutura local.

Paralelamente, a redução nas cotas de pesca limitou a extração de pescado. Como a pesca é a base produtiva da região, a diminuição do volume permitido de captura reduziu a receita das empresas e cortou postos de trabalho no setor.

A combinação do bloqueio logístico com a restrição de recursos naturais resultou na queda de faturamento bilionária no setor privado de Finnmark Oriental.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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