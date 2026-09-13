Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Rússia amplia incentivos financeiros para fixar profissionais da cultura em zonas rurais
Espanha restitui a cidadania a saarauí em plenos preparativos para a visita do presidente argelino
A lã de ovelha deixou de ser lixo: os novos equipamentos em Tuva transformaram radicalmente o mercado local
Empresas do Extremo Oriente Russo podem acessar empréstimos após perdas na Wildberries
Futebol feminino em Portugal: número de jogadoras profissionais quase duplica em cinco anos
Comunicação corporativa na Rússia deixa de focar apenas em custos
O padrão leopardo chegou à cidade: a forma confortável de Jennifer Lawrence atualizar o seu estilo de outono
Indústria russa inicia montagem do MC-21 com componentes nacionais
Equipa médica chinesa presta assistência a agentes de segurança na Guiné-Bissau

Porto de San Pedro muda foco para importações e mira hegemonia logística na Costa do Marfim

economia

O Porto de San Pedro, na Costa do Marfim, está alterando sua função econômica. O terminal, que historicamente operava como porta de saída para cacau e madeira, agora prioriza a importação. Entre 2010 e a data atual, o volume de cargas saltou de 243 mil toneladas para 3,5 milhões de toneladas. As importações já representam 45% do fluxo total de mercadorias.

Порт
Photo: flickr.com by Nik Cyclist from Bangkok, Thailand, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Порт

O diretor geral do porto, Pascal Dally José, definiu como meta transformar San Pedro em uma alternativa real ao Porto de Abidjan. A estratégia foca na reestruturação das cadeias logísticas. Atualmente, o terminal recebe cimento, fertilizantes, borracha, peixe congelado, arroz e trigo. O planejamento prevê a expansão para bens de consumo, especificamente açúcar e leite.

A viabilidade do projeto baseia-se na posição geográfica. San Pedro visa atender o oeste da Costa do Marfim e atuar como hub logístico para Mali, Burkina Faso, Guiné e Libéria. Para suportar esse fluxo, a área do porto cresceu de 500 para 2.000 hectares, com possibilidade de chegar a 6.000. A estrutura agora conta com um armazém buffer para armazenamento temporário e benefícios fiscais para investidores através do status de "zona B".

A expansão do volume de importações, porém, depende da competitividade de custos. Segundo Pascal Dally José, para que as empresas desviem seus fluxos para San Pedro, é necessário que o porto, transportadoras marítimas e agentes definam tarifas que tornem a rota mais barata e rápida do que as opções existentes.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Kia Sportage seminovo: a escolha lógica para quem evita marcas chinesas
Carros
Kia Sportage seminovo: a escolha lógica para quem evita marcas chinesas
Panqueca de abobrinha: o papel do amido de milho para a textura aveludada
Receitas e Culinária
Panqueca de abobrinha: o papel do amido de milho para a textura aveludada
Truque monocromático de Kate Moss: como usar sapatilhas com collants sem perder altura
Mulher
Truque monocromático de Kate Moss: como usar sapatilhas com collants sem perder altura
Mais populares
Vaso sanitário de chão ou suspenso: por que o modelo clássico está voltando?

A preferência por sistemas suspensos pode esconder problemas graves que só são notados quando a água já atingiu a estrutura do imóvel.

Vaso sanitário de chão ou suspenso: por que o modelo clássico está voltando?
Panqueca de abobrinha: o papel do amido de milho para a textura aveludada
Panqueca de abobrinha: o papel do amido de milho para a textura aveludada
Ausência de resfriamento líquido pode acelerar a degradação da bateria no Nissan Leaf
Quiet luxury na manicure prioriza formas suaves e cores neutras
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Vestido babydoll une estética dos anos 60 e 90 como opção prática para o verão
Toyota Land Cruiser 250 ganhará atualizações para enfrentar novo Mitsubishi Pajero
Passo a passo para preparar shake cremoso de abacate com toque cítrico
Passo a passo para preparar shake cremoso de abacate com toque cítrico
últimos materiais
Espanha restitui a cidadania a saarauí em plenos preparativos para a visita do presidente argelino
Porto de San Pedro muda foco para importações e mira hegemonia logística na Costa do Marfim
A lã de ovelha deixou de ser lixo: os novos equipamentos em Tuva transformaram radicalmente o mercado local
Empresas do Extremo Oriente Russo podem acessar empréstimos após perdas na Wildberries
Futebol feminino em Portugal: número de jogadoras profissionais quase duplica em cinco anos
Comunicação corporativa na Rússia deixa de focar apenas em custos
O padrão leopardo chegou à cidade: a forma confortável de Jennifer Lawrence atualizar o seu estilo de outono
Indústria russa inicia montagem do MC-21 com componentes nacionais
Equipa médica chinesa presta assistência a agentes de segurança na Guiné-Bissau
Menos é mais: a precisão das linhas que define o luxo silencioso na joalheria
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.