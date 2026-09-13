Porto de San Pedro muda foco para importações e mira hegemonia logística na Costa do Marfim

O Porto de San Pedro, na Costa do Marfim, está alterando sua função econômica. O terminal, que historicamente operava como porta de saída para cacau e madeira, agora prioriza a importação. Entre 2010 e a data atual, o volume de cargas saltou de 243 mil toneladas para 3,5 milhões de toneladas. As importações já representam 45% do fluxo total de mercadorias.

Photo: flickr.com by Nik Cyclist from Bangkok, Thailand, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Порт

O diretor geral do porto, Pascal Dally José, definiu como meta transformar San Pedro em uma alternativa real ao Porto de Abidjan. A estratégia foca na reestruturação das cadeias logísticas. Atualmente, o terminal recebe cimento, fertilizantes, borracha, peixe congelado, arroz e trigo. O planejamento prevê a expansão para bens de consumo, especificamente açúcar e leite.

A viabilidade do projeto baseia-se na posição geográfica. San Pedro visa atender o oeste da Costa do Marfim e atuar como hub logístico para Mali, Burkina Faso, Guiné e Libéria. Para suportar esse fluxo, a área do porto cresceu de 500 para 2.000 hectares, com possibilidade de chegar a 6.000. A estrutura agora conta com um armazém buffer para armazenamento temporário e benefícios fiscais para investidores através do status de "zona B".

A expansão do volume de importações, porém, depende da competitividade de custos. Segundo Pascal Dally José, para que as empresas desviem seus fluxos para San Pedro, é necessário que o porto, transportadoras marítimas e agentes definam tarifas que tornem a rota mais barata e rápida do que as opções existentes.