Rússia planeja ferrovia Trans-Altai para conectar exportações à China

A Rússia analisa a criação da Ferrovia Trans-Altai, projeto que visa estabelecer uma conexão direta com a China através da região do Altai. A rota integraria o "Novo Corredor de Transporte Central", servindo como alternativa às vias marítimas do sul e ao Corredor de Transporte Internacional Trans-Caspiano (TITC), que atravessa o Cazaquistão.

Photo: commons.wikimedia.org by Артём Светлов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ЭР2К-1116, Россия, Московская область, перегон Лесной Городок - Аэропорт (Trainpix 605)

O TITC, operacional desde 2017 por Cazaquistão, Azerbaijão e Geórgia, transportou 4,12 milhões de toneladas de carga em 2025, incluindo 77 mil TEUs. A meta de expansão desse corredor é atingir 10 milhões de toneladas até 2027. Para Moscou, a linha Trans-Altai representa uma forma de diversificar fluxos e reduzir a dependência de hubs de trânsito atuais.

Estão em estudo quatro opções de traçado. Todos convergem para a estação chinesa de Aweitan, partindo de Biysk, Tashtagol ou Abaza. A extensão total varia entre 825 km e 1.123 km, sendo que 228 km estariam em território chinês. A capacidade de carga estimada é de 30 milhões de toneladas por ano, com a possibilidade de construção sobre viadutos.

O principal motor interno do projeto é a região de Kuzbass. Atualmente, a logística para exportar carvão para a China via Extremo Oriente consome até 80% do valor do produto. Uma rota direta pelo Altai desoneraria a Ferrovia Baikal-Amur (BAM), liberando capacidade para o transporte de metais, produtos químicos e grãos.

O projeto enfrenta barreiras ambientais e econômicas. A via precisaria cruzar o planalto protegido de Ukok, fator que já causou a suspensão de um projeto de gasoduto nos anos 2000. O Ministério dos Transportes da Rússia solicitou ao Ministério do Meio Ambiente a análise dessas restrições.

Analistas questionam a viabilidade financeira devido ao alto custo de capital. Mikhail Burmistrov, chefe da Infoline-Analytics, aponta que a transição da China para energias renováveis reduz a demanda de longo prazo por carvão energético. Segundo o especialista, mesmo a demanda por carvão coqueificável e antracito não justificaria investimentos de trilhões na nova infraestrutura.