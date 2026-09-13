Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Rússia planeja ferrovia Trans-Altai para conectar exportações à China

economia

A Rússia analisa a criação da Ferrovia Trans-Altai, projeto que visa estabelecer uma conexão direta com a China através da região do Altai. A rota integraria o "Novo Corredor de Transporte Central", servindo como alternativa às vias marítimas do sul e ao Corredor de Transporte Internacional Trans-Caspiano (TITC), que atravessa o Cazaquistão.

ЭР2К-1116, Россия, Московская область, перегон Лесной Городок - Аэропорт (Trainpix 605)
Photo: commons.wikimedia.org by Артём Светлов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ЭР2К-1116, Россия, Московская область, перегон Лесной Городок - Аэропорт (Trainpix 605)

O TITC, operacional desde 2017 por Cazaquistão, Azerbaijão e Geórgia, transportou 4,12 milhões de toneladas de carga em 2025, incluindo 77 mil TEUs. A meta de expansão desse corredor é atingir 10 milhões de toneladas até 2027. Para Moscou, a linha Trans-Altai representa uma forma de diversificar fluxos e reduzir a dependência de hubs de trânsito atuais.

Estão em estudo quatro opções de traçado. Todos convergem para a estação chinesa de Aweitan, partindo de Biysk, Tashtagol ou Abaza. A extensão total varia entre 825 km e 1.123 km, sendo que 228 km estariam em território chinês. A capacidade de carga estimada é de 30 milhões de toneladas por ano, com a possibilidade de construção sobre viadutos.

O principal motor interno do projeto é a região de Kuzbass. Atualmente, a logística para exportar carvão para a China via Extremo Oriente consome até 80% do valor do produto. Uma rota direta pelo Altai desoneraria a Ferrovia Baikal-Amur (BAM), liberando capacidade para o transporte de metais, produtos químicos e grãos.

O projeto enfrenta barreiras ambientais e econômicas. A via precisaria cruzar o planalto protegido de Ukok, fator que já causou a suspensão de um projeto de gasoduto nos anos 2000. O Ministério dos Transportes da Rússia solicitou ao Ministério do Meio Ambiente a análise dessas restrições.

Analistas questionam a viabilidade financeira devido ao alto custo de capital. Mikhail Burmistrov, chefe da Infoline-Analytics, aponta que a transição da China para energias renováveis reduz a demanda de longo prazo por carvão energético. Segundo o especialista, mesmo a demanda por carvão coqueificável e antracito não justificaria investimentos de trilhões na nova infraestrutura.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
Ausência de resfriamento líquido pode acelerar a degradação da bateria no Nissan Leaf
Carros
Ausência de resfriamento líquido pode acelerar a degradação da bateria no Nissan Leaf
3 formas de substituir o plástico sob a banheira por opções modernas
Casa, Reforma e Imóveis
3 formas de substituir o plástico sob a banheira por opções modernas
7 peças essenciais para montar um guarda-roupa de trabalho para o outono
Mulher
7 peças essenciais para montar um guarda-roupa de trabalho para o outono
Mais populares
Ausência de resfriamento líquido pode acelerar a degradação da bateria no Nissan Leaf

A escolha de um hatchback elétrico usado envolve analisar detalhes técnicos que vão além da quilometragem, especialmente quanto ao sistema de carga.

Ausência de resfriamento líquido pode acelerar a degradação da bateria no Nissan Leaf
Vaso sanitário de chão ou suspenso: por que o modelo clássico está voltando?
Vaso sanitário de chão ou suspenso: por que o modelo clássico está voltando?
Quiet luxury na manicure prioriza formas suaves e cores neutras
Panqueca de abobrinha: o papel do amido de milho para a textura aveludada
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Vestido babydoll une estética dos anos 60 e 90 como opção prática para o verão
Passo a passo para preparar shake cremoso de abacate com toque cítrico
Truque monocromático de Kate Moss: como usar sapatilhas com collants sem perder altura
Truque monocromático de Kate Moss: como usar sapatilhas com collants sem perder altura
últimos materiais
China sugere localização de projetos industriais russos em Shandong
Lábios dos anos 90 voltam com foco em tons frios e contorno multidimensional
Voos de no máximo 4 horas são ideais para crianças pré-escolares, diz especialista
O equilíbrio entre rigor e fluidez: a aposta do street style para esta temporada
Índia diversifica pauta de exportações para o mercado russo
Produtos químicos domésticos e decoração de outono: estes artigos comuns nas casas são extremamente perigosos para os cães
Como criar um visual sofisticado sem depender de marcas de luxo
A Argélia exportou milhares de toneladas de cimento para Itália e Líbia através do porto de Skikda
Crossover elétrico IM LS6 elimina ligação mecânica entre volante e rodas
O segredo da maceração a frio: a técnica por trás do novo Vanille Planifolia
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.