Comunicação corporativa na Rússia deixa de focar apenas em custos

Empresas de pequeno e médio porte na Rússia estão substituindo tarifas de comunicação convencionais pelo modelo de Operadoras Móveis Virtuais (MVNO). Uma pesquisa realizada entre abril e maio de 2026 com 350 executivos e diretores de TI, conduzida pelo Beeline e pela Associação de Gestores, indica que 21% das companhias já adotaram a solução, enquanto 44% planejam a implementação. Quase metade dos entrevistados cogita lançar sua própria marca de telefonia móvel.

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A prioridade do setor é a transformação da comunicação em ferramenta de gestão de dados. Cerca de 75% dos respondentes buscam soluções integradas a sistemas CRM e ERP para automatizar o registro de tráfego de clientes e parceiros.

Outras motivações para o uso de MVNO incluem:

Controle de gastos por departamento (46%);

Garantia de acesso seguro à internet (33%);

Oferta de bônus corporativos e pacotes de serviços para funcionários (22%).

Quanto aos critérios de escolha do provedor, 74% dos participantes priorizam a integração com sistemas digitais atuais, 70% a estabilidade da internet e 65% a confiabilidade da voz. O custo da tarifa é relevante para 51% dos gestores, mas não é o fator decisivo.

A demanda por MVNO varia conforme a dependência de dados nos processos operacionais. O interesse é maior em setores ligados a logística e telemetria:

Telecomunicações: 90%

Varejo: 87%

Setor de TI: 78%

Educação: 52%

Publicidade: 48%

Turismo: 43%

O lançamento de marcas próprias enfrenta barreiras estruturais. A falta de soluções setoriais prontas foi apontada por 30% dos entrevistados, seguida pela carência de competências internas para gestão desses serviços (26%). Dificuldades técnicas de integração (23%) e custos de implementação (12%) têm menor impacto na decisão.

A economista do mercado de trabalho Irina Kostina observa que a demanda por pacotes de comunicação como bônus corporativos (22%) pode refletir a tendência de sistemas flexíveis de motivação não financeira diante da escassez de mão de obra.