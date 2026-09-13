Indústria russa inicia montagem do MC-21 com componentes nacionais

A Irkutsk Aviation Plant (IAZ) iniciou a produção em série do MC-21, aeronave de médio curso focada no cumprimento de contrato com a companhia aérea Aeroflot. Atualmente, o ciclo de montagem de uma unidade leva entre 11 e 12 meses, mas a meta da planta é acelerar o ritmo para entregar 36 aviões por ano.
A montagem final em Irkutsk consolida uma cadeia logística que envolve diversas regiões da Rússia. O fluxo de suprimentos é distribuído da seguinte forma:
O processo interno na IAZ divide-se em três etapas: a formação de cinco seções da fuselagem no setor de montagem de agregados (ASP) para criar a célula; a junção da célula com as asas, trem de pouso, motores, unidade de potência auxiliar (APU) e aviônicos no galpão de montagem final; e, por fim, os testes terrestres e de voo na unidade de ensaios (LIP) antes da entrega ao cliente.
A operação utiliza linhas automatizadas, como gabaritos pneumáticos e carrinhos de posicionamento, embora a instalação de eletrônicos e interiores ainda dependa de trabalho manual. Para sustentar a cadência de produção, a fábrica expande seu quadro de funcionários, que hoje soma cerca de 10 mil pessoas.
O projeto do MC-21 passou por modificações estruturais para eliminar componentes estrangeiros sob sanções, substituindo materiais compostos das asas e motores por alternativas nacionais. O cronograma atual define os seguintes marcos:
A transição para a produção em série elevou a demanda local por mão de obra especializada, como montadores-rebitadores e técnicos de equipamentos elétricos, intensificando a concorrência por profissionais no setor industrial da região de Irkutsk.
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A preferência por sistemas suspensos pode esconder problemas graves que só são notados quando a água já atingiu a estrutura do imóvel.