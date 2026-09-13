Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Futebol feminino em Portugal: número de jogadoras profissionais quase duplica em cinco anos
Comunicação corporativa na Rússia deixa de focar apenas em custos
O padrão leopardo chegou à cidade: a forma confortável de Jennifer Lawrence atualizar o seu estilo de outono
Equipa médica chinesa presta assistência a agentes de segurança na Guiné-Bissau
Menos é mais: a precisão das linhas que define o luxo silencioso na joalheria
China supera Europa em capacidade de produção de hidrogênio limpo
Volume de comércio China-Guiné-Bissau atinge 60 mil milhões de FCFA
Canpack encerra operações na Rússia após venda de ativos
Filipe Caldas de Vasconcellos "Uma boa vindima não elimina os desafios estruturais que se vivem no setor"

Indústria russa inicia montagem do MC-21 com componentes nacionais

economia

A Irkutsk Aviation Plant (IAZ) iniciou a produção em série do MC-21, aeronave de médio curso focada no cumprimento de contrato com a companhia aérea Aeroflot. Atualmente, o ciclo de montagem de uma unidade leva entre 11 e 12 meses, mas a meta da planta é acelerar o ritmo para entregar 36 aviões por ano.

Пассажирский самолёт МС-21-300 (1)
Photo: commons.wikimedia.org by Caughtin16k, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пассажирский самолёт МС-21-300 (1)

A montagem final em Irkutsk consolida uma cadeia logística que envolve diversas regiões da Rússia. O fluxo de suprimentos é distribuído da seguinte forma:

  • Fuselagem e portas: Komsomolsk-on-Amur e Ulyanovsk (Aviastar);
  • Asas compostas: Ulyanovsk (AeroComposite);
  • Motores PD-14: Perm;
  • Vidros: Obninsk (Tekhnologiya);
  • Compartimentos inferiores da cauda: Nizhny Novgorod (Sokol);
  • Interiores: Kazan.

O processo interno na IAZ divide-se em três etapas: a formação de cinco seções da fuselagem no setor de montagem de agregados (ASP) para criar a célula; a junção da célula com as asas, trem de pouso, motores, unidade de potência auxiliar (APU) e aviônicos no galpão de montagem final; e, por fim, os testes terrestres e de voo na unidade de ensaios (LIP) antes da entrega ao cliente.

A operação utiliza linhas automatizadas, como gabaritos pneumáticos e carrinhos de posicionamento, embora a instalação de eletrônicos e interiores ainda dependa de trabalho manual. Para sustentar a cadência de produção, a fábrica expande seu quadro de funcionários, que hoje soma cerca de 10 mil pessoas.

O projeto do MC-21 passou por modificações estruturais para eliminar componentes estrangeiros sob sanções, substituindo materiais compostos das asas e motores por alternativas nacionais. O cronograma atual define os seguintes marcos:

  • Testes: 45% do programa concluído até o início do verão de 2026;
  • Certificação: Finalização dos trabalhos prevista para o primeiro semestre de 2027, com a emissão do certificado de tipo até o fim do mesmo ano;
  • Entregas: Há 18 aeronaves em diferentes estágios de prontidão. A Aeroflot deve receber as primeiras 18 unidades até 2028, com possibilidade de expandir a frota para 200 aviões.

A transição para a produção em série elevou a demanda local por mão de obra especializada, como montadores-rebitadores e técnicos de equipamentos elétricos, intensificando a concorrência por profissionais no setor industrial da região de Irkutsk.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Agora a ler
Adeus ao ultra-baggy: as novas silhuetas de jeans para o outono 2026
Mulher
Adeus ao ultra-baggy: as novas silhuetas de jeans para o outono 2026
Abandonar a máscara de cílios: a mudança estratégica que transformou o padrão de beleza atual
Mulher
Abandonar a máscara de cílios: a mudança estratégica que transformou o padrão de beleza atual
Lábios dos anos 90 voltam com foco em tons frios e contorno multidimensional
Mulher
Lábios dos anos 90 voltam com foco em tons frios e contorno multidimensional
Mais populares
Vaso sanitário de chão ou suspenso: por que o modelo clássico está voltando?

A preferência por sistemas suspensos pode esconder problemas graves que só são notados quando a água já atingiu a estrutura do imóvel.

Vaso sanitário de chão ou suspenso: por que o modelo clássico está voltando?
Ausência de resfriamento líquido pode acelerar a degradação da bateria no Nissan Leaf
Ausência de resfriamento líquido pode acelerar a degradação da bateria no Nissan Leaf
Quiet luxury na manicure prioriza formas suaves e cores neutras
Panqueca de abobrinha: o papel do amido de milho para a textura aveludada
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Vestido babydoll une estética dos anos 60 e 90 como opção prática para o verão
Passo a passo para preparar shake cremoso de abacate com toque cítrico
Truque monocromático de Kate Moss: como usar sapatilhas com collants sem perder altura
Truque monocromático de Kate Moss: como usar sapatilhas com collants sem perder altura
últimos materiais
Equipa médica chinesa presta assistência a agentes de segurança na Guiné-Bissau
Menos é mais: a precisão das linhas que define o luxo silencioso na joalheria
China supera Europa em capacidade de produção de hidrogênio limpo
Volume de comércio China-Guiné-Bissau atinge 60 mil milhões de FCFA
Canpack encerra operações na Rússia após venda de ativos
Filipe Caldas de Vasconcellos "Uma boa vindima não elimina os desafios estruturais que se vivem no setor"
Análise preliminar indica superioridade da janela temporal frente à redução calórica no diabetes tipo 1 com obesidade
O tempo exato de cozimento que evita que a lula fique borrachuda
Prata regista crescimento expressivo nas transações do mercado financeiro russo
CEOs da OpenAI, Anthropic e xAI alinham-se contra a velocidade da IA
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.