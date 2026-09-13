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China supera Europa em capacidade de produção de hidrogênio limpo

economia

China e União Europeia adotaram estratégias distintas na cadeia de valor do hidrogênio limpo: enquanto Pequim foca na escala industrial de produção, a Europa prioriza a infraestrutura de distribuição e o consumo final. De acordo com o relatório Global Hydrogen Compass 2026 do Hydrogen Council, a China detém quase o dobro da capacidade de produção confirmada em comparação com a Europa, mesmo possuindo um número menor de projetos.

водородная станция
Photo: https://commons.wikimedia.org by Hanno Böck, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
водородная станция

A China domina o setor de grandes complexos produtivos, com 107 projetos confirmados para gerar cerca de 1,9 milhão de toneladas de hidrogênio por ano. O país abriga oito dos dez maiores projetos mundiais de hidrogênio renovável com decisão final de investimento (FID+), com unidades de eletrólise que superam 500 MW.

No cenário europeu, a estrutura é fragmentada. Apesar de ter 232 projetos confirmados, a capacidade total é de aproximadamente 1 milhão de toneladas anuais. Cerca de 90% dos projetos com FID+ produzem 15 mil toneladas por ano ou menos, e os eletrolisadores operacionais variam entre 20 e 50 MW. O bloco aguarda a ativação de plantas maiores, como a Stegra, na Suécia (740 MW), e as unidades Holland Hydrogen e Normand'Hy, de 200 MW cada.

O fluxo de capital reflete essa disparidade. No último ano, a China aportou US$ 11,8 bilhões, elevando seu portfólio total para US$ 45 bilhões. A Europa investiu US$ 7,9 bilhões no período, totalizando US$ 30 bilhões.

A diferença nas estratégias deriva da estrutura de cada mercado. Na China, o hidrogênio é tratado como extensão da energia renovável, com 70% dos investimentos destinados à produção. Já a Europa aloca 65% dos recursos para distribuição e uso final, reflexo de sua dependência de importações.

O investimento europeu em consumo final soma US$ 18 bilhões — o maior valor global —, dos quais US$ 8,2 bilhões são destinados à planta de aço verde Stegra, na Suécia.

A Europa se posiciona como o principal centro de demanda devido a mecanismos regulatórios, como a diretiva de energias renováveis (RED III), o sistema de comércio de emissões e o mecanismo de ajuste de carbono na fronteira. Estima-se que, até 2030, essas ferramentas gerem uma demanda de 5,7 milhões de toneladas de hidrogênio limpo por ano, mais do que o dobro da previsão para a China (2 milhões de toneladas).

Para o analista financeiro Nikita Volkov, a distância entre a quantidade de projetos na Europa e a capacidade real de produção indica um mercado pulverizado, onde pequenas instalações ainda não substituem grandes polos industriais.

A viabilidade do cenário europeu permanece incerta. Embora as obrigações de transporte da RED III estejam sendo implementadas pelos Estados-membros, a aplicação dos requisitos para o uso industrial do hidrogênio apresenta atrasos em relação ao cronograma previsto.

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