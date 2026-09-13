A província de Shandong propôs ao setor empresarial russo três eixos de integração: a ampliação do volume comercial, a convergência de cadeias produtivas e a localização de projetos em parques industriais. O anúncio foi feito por Qin Haifeng, representante da Administração de Comércio da província na Rússia, durante o VII Fórum de Empreendedores Russo-Chinês.
O fluxo comercial entre as regiões apresenta uma mudança estrutural. Shandong exporta para a Rússia veículos, maquinário especializado e componentes (pneus), preenchendo a lacuna deixada por fabricantes ocidentais. Em contrapartida, as exportações russas concentram-se em energia e produtos agrícolas. A estratégia chinesa visa migrar do modelo de compra e venda simples para a gestão profunda das cadeias de suprimentos.
A base para esses investimentos concentra-se em zonas de preferência. A China oferece a utilização de 171 zonas de desenvolvimento econômico em Shandong e áreas especializadas em Qingdao (Zona de Demonstração China-SCO). Na Rússia, dois parques industriais da província já operam como hubs de serviço para residentes chineses.
O parque industrial da Haier, no Tartaristão, exemplifica a estratégia de capital real, com investimentos efetivados que superam US$ 1 bilhão.
O economista Artem Loginov analisa que a integração das cadeias produtivas com Shandong reduz custos via ganho de escala, mas alerta para a necessidade de controle rigoroso sobre o valor agregado para evitar que a indústria russa se torne apenas uma plataforma de montagem.
A sincronização de padrões e os procedimentos de monitoramento financeiro permanecem como as principais barreiras. Transações transfronteiriças e conformidade exigem automação e plataformas digitais seguras. Mikhail Frolov, especialista em AML/KYC, destaca que a transparência da propriedade e a regularidade das transações são críticas ao escalar negócios via zonas da SCO, dado o monitoramento contínuo de reguladores internacionais sobre o canal operacional Rússia-China.
Setores como engenharia mecânica, produção de eletrodomésticos e tecnologias de economia verde são as prioridades de investimento. Os residentes das zonas de desenvolvimento econômico têm acesso a infraestrutura de engenharia e simplificação administrativa alfandegária.
Sobre a criação de joint ventures nesses parques, o advogado Roman Lavrentev ressalta a importância de detalhar mecanismos de resolução de disputas e a proteção de propriedade intelectual, devido às disparidades entre os sistemas jurídicos da Federação Russa e da China.
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