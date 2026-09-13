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Canpack encerra operações na Rússia após venda de ativos

economia

A Canpack, fabricante de latas de alumínio e garrafas de vidro, encerrou suas operações na Rússia após a venda de suas participações remanescentes em empresas locais por US$ 122 milhões. A transação foi finalizada nesta quinta-feira.

бизнес в Москве
Photo: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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A saída do mercado ocorre após a intervenção do governo russo. Desde o final de 2025, os ativos da OOO Can-Pack e da OOO Can-Pack Zavod Upakovki estavam sob gestão temporária da empresa StalElement, com base em decreto presidencial. A medida retirou da Canpack o controle sobre a produção, finanças e pessoal, mantendo a marca apenas como acionista formal.

A operação resultou em um prejuízo de US$ 354,7 milhões, registrado nos relatórios consolidados da companhia.

A Canpack integra o grupo Giorgi Global Holdings, com operações em 15 países e um quadro de aproximadamente 8.500 funcionários.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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