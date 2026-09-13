Índia diversifica pauta de exportações para o mercado russo

O volume de trocas comerciais entre Rússia e Índia saltou 11 vezes em dez anos, atingindo US$ 68,7 bilhões em 2025. O fluxo, porém, é assimétrico: a Rússia exporta predominantemente petróleo bruto, enquanto as exportações indianas para o mercado russo somam apenas US$ 4,9 bilhões. O déficit comercial para a Índia fechou em US$ 58,9 bilhões.

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Um estudo da Strategy Partners, apresentado pelo Sber na feira "Innoprom. Índia" em Nova Deli, indica que a Índia envia menos de 1% de suas exportações globais para a Rússia. A pauta exportadora indiana, anteriormente concentrada em arroz, chá e medicamentos, agora inclui eletrônicos, componentes automotivos e produtos químicos industriais.

A eliminação de tarifas e a simplificação da certificação podem elevar as exportações indianas para a Rússia em US$ 10 bilhões a US$ 20 bilhões nos próximos cinco anos. Projeções apontam que, até 2030, as vendas da Índia para a Rússia podem triplicar em relação aos níveis atuais.

O crescimento é freado pelos custos e prazos logísticos, a escassez de contêineres refrigerados, as exigências das normas GOST-R e a concorrência direta com a China.

Para reduzir a disparidade comercial, o plano foca na expansão das rotas Chennai — Vladivostok e da Rota do Mar do Norte, além da implementação de pagamentos em moedas nacionais e a integração dos sistemas RuPay, UPI e SPFS.