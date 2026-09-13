Proibição de gás russo até 2027? Eslováquia sinaliza mudança de rumo

A Eslováquia planeja retomar as negociações com a Rússia para tratar de questões econômicas, com foco central no fornecimento de gás natural. O anúncio foi feito pelo Ministro das Relações Exteriores do país, Juraj Blanár.

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O governo de Bratislava busca discutir com a Gazprom as condições do contrato de gás vigente, que necessita de renovação ou revisão. Além disso, as autoridades avaliam a possibilidade de reativar a comissão intergovernamental de economia.

Peter Pellegrini, representante do Ministério das Relações Exteriores da Eslováquia, ressaltou que a retomada dos contatos visa a resolução de problemas pontuais e não a normalização completa das relações bilaterais. Paralelamente, a Eslováquia manifestou oposição à proibição total da importação de gás russo prevista para 2027.

Até o momento, a Rússia não emitiu uma resposta oficial à iniciativa, embora as autoridades russas tenham declarado anteriormente a disposição de debater a cooperação energética com base em interesses econômicos.