Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Vaso sanitário de chão ou suspenso: por que o modelo clássico está voltando?
A Guiné-Bissau procura atrair investimento marroquino em sectores económicos prioritários
Especialistas explicam os riscos da amnésia imunológica causada pelo vírus do sarampo
Horse Powertrain abre centro nos EUA para oferecer motores híbridos e a combustão
Queimadura com água fervente: quando o resfriamento incorreto agrava a lesão
Stylist explica a escolha de Kate Moss por meias translúcidas com sapatilhas
Sopa salgada? O método do arroz em gaze preserva a densidade do caldo
O primeiro-ministro indiano, Modi, lançou uma iniciativa para proteger os marinheiros durante a cimeira dos BRICS
Rússia busca rotas via China e Cáspio para escoar safra de grãos

Proibição de gás russo até 2027? Eslováquia sinaliza mudança de rumo

economia

A Eslováquia planeja retomar as negociações com a Rússia para tratar de questões econômicas, com foco central no fornecimento de gás natural. O anúncio foi feito pelo Ministro das Relações Exteriores do país, Juraj Blanár.

Газопровод
Photo: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газопровод

O governo de Bratislava busca discutir com a Gazprom as condições do contrato de gás vigente, que necessita de renovação ou revisão. Além disso, as autoridades avaliam a possibilidade de reativar a comissão intergovernamental de economia.

Peter Pellegrini, representante do Ministério das Relações Exteriores da Eslováquia, ressaltou que a retomada dos contatos visa a resolução de problemas pontuais e não a normalização completa das relações bilaterais. Paralelamente, a Eslováquia manifestou oposição à proibição total da importação de gás russo prevista para 2027.

Até o momento, a Rússia não emitiu uma resposta oficial à iniciativa, embora as autoridades russas tenham declarado anteriormente a disposição de debater a cooperação energética com base em interesses econômicos.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Colômbia e Brasil revelaram monstros submersos: evidências físicas forçaram revisão de limites naturais
Curiosidades
Colômbia e Brasil revelaram monstros submersos: evidências físicas forçaram revisão de limites naturais
Estética dos anos 90 retorna com foco em volume e camadas suaves
Mulher
Estética dos anos 90 retorna com foco em volume e camadas suaves
Ausência de resfriamento líquido pode acelerar a degradação da bateria no Nissan Leaf
Carros
Ausência de resfriamento líquido pode acelerar a degradação da bateria no Nissan Leaf
Mais populares
Ausência de resfriamento líquido pode acelerar a degradação da bateria no Nissan Leaf

A escolha de um hatchback elétrico usado envolve analisar detalhes técnicos que vão além da quilometragem, especialmente quanto ao sistema de carga.

Ausência de resfriamento líquido pode acelerar a degradação da bateria no Nissan Leaf
Quiet luxury na manicure prioriza formas suaves e cores neutras
Quiet luxury na manicure prioriza formas suaves e cores neutras
Panqueca de abobrinha: o papel do amido de milho para a textura aveludada
Vestido babydoll une estética dos anos 60 e 90 como opção prática para o verão
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Passo a passo para preparar shake cremoso de abacate com toque cítrico
Truque monocromático de Kate Moss: como usar sapatilhas com collants sem perder altura
Cão-guia e dona superam competidores de dez regiões em teste de autonomia
Cão-guia e dona superam competidores de dez regiões em teste de autonomia
últimos materiais
Vaso sanitário de chão ou suspenso: por que o modelo clássico está voltando?
Proibição de gás russo até 2027? Eslováquia sinaliza mudança de rumo
A Guiné-Bissau procura atrair investimento marroquino em sectores económicos prioritários
Especialistas explicam os riscos da amnésia imunológica causada pelo vírus do sarampo
Horse Powertrain abre centro nos EUA para oferecer motores híbridos e a combustão
Queimadura com água fervente: quando o resfriamento incorreto agrava a lesão
Stylist explica a escolha de Kate Moss por meias translúcidas com sapatilhas
Sopa salgada? O método do arroz em gaze preserva a densidade do caldo
O primeiro-ministro indiano, Modi, lançou uma iniciativa para proteger os marinheiros durante a cimeira dos BRICS
Rússia busca rotas via China e Cáspio para escoar safra de grãos
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.