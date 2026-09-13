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Rússia busca rotas via China e Cáspio para escoar safra de grãos

economia

Rússia altera as rotas de exportação de grãos, desviando fluxos dos terminais do sul para as direções norte e leste. Embora o Ministério da Agricultura afirme não haver entraves no escoamento da safra, os dados da primeira dezena de setembro registram queda acentuada nos volumes de embarque em comparação ao ano anterior.

Бункер на корабле с пшеницей
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Бункер на корабле с пшеницей

Queda nos volumes de embarque

O volume de exportações recuou significativamente, com impacto maior no trigo e na cevada:

Cultura Ano Anterior (t) Ano Atual (t) Dinâmica
Volume total de grãos 2,4 milhões 418 mil ↓ 5,9 vezes
Trigo 1,9 milhão 294 mil ↓ 6,5 vezes
Cevada 312 mil 43 mil ↓ 7,3 vezes
Milho 26,6 mil 48,3 mil ↑ 1,8 vez

Gargalos logísticos e mudança de portos

Devido a ações militares no Mar Negro, а carga concentrou-se nos portos da região de Leningrado. Os terminais de Ust-Luga (176,8 mil toneladas) e Vysotsk (95 mil toneladas), que não tinham especialização original em grãos, tornaram-se os principais pontos de transbordo.

A migração para o Báltico enfrenta duas restrições físicas: a capacidade limitada de processamento dos portos do norte e o custo elevado do frete terrestre, dado que a distância entre as áreas de cultivo e esses terminais é maior do que as rotas do sul.

Novos eixos: Cáspio e China

O governo busca rotas alternativas para contornar os nós logísticos tradicionais. Além do Báltico e do Cáspio, estuda-se o fluxo via Extremo Oriente, incluindo o trânsito pelo território chinês.

O uso de portos não projetados para granéis sólidos exige a reestruturação das cadeias logísticas e eleva os custos de transporte devido ao afastamento geográfico entre a produção e os terminais do norte.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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