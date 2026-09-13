Rússia altera as rotas de exportação de grãos, desviando fluxos dos terminais do sul para as direções norte e leste. Embora o Ministério da Agricultura afirme não haver entraves no escoamento da safra, os dados da primeira dezena de setembro registram queda acentuada nos volumes de embarque em comparação ao ano anterior.
Queda nos volumes de embarque
O volume de exportações recuou significativamente, com impacto maior no trigo e na cevada:
|Cultura
|Ano Anterior (t)
|Ano Atual (t)
|Dinâmica
|Volume total de grãos
|2,4 milhões
|418 mil
|↓ 5,9 vezes
|Trigo
|1,9 milhão
|294 mil
|↓ 6,5 vezes
|Cevada
|312 mil
|43 mil
|↓ 7,3 vezes
|Milho
|26,6 mil
|48,3 mil
|↑ 1,8 vez
Gargalos logísticos e mudança de portos
Devido a ações militares no Mar Negro, а carga concentrou-se nos portos da região de Leningrado. Os terminais de Ust-Luga (176,8 mil toneladas) e Vysotsk (95 mil toneladas), que não tinham especialização original em grãos, tornaram-se os principais pontos de transbordo.
A migração para o Báltico enfrenta duas restrições físicas: a capacidade limitada de processamento dos portos do norte e o custo elevado do frete terrestre, dado que a distância entre as áreas de cultivo e esses terminais é maior do que as rotas do sul.
Novos eixos: Cáspio e China
O governo busca rotas alternativas para contornar os nós logísticos tradicionais. Além do Báltico e do Cáspio, estuda-se o fluxo via Extremo Oriente, incluindo o trânsito pelo território chinês.
O uso de portos não projetados para granéis sólidos exige a reestruturação das cadeias logísticas e eleva os custos de transporte devido ao afastamento geográfico entre a produção e os terminais do norte.
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A escolha de um hatchback elétrico usado envolve analisar detalhes técnicos que vão além da quilometragem, especialmente quanto ao sistema de carga.