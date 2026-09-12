Mercado russo de caviar vermelho registra alta de preços em setembro de 2026

Os preços de varejo do caviar vermelho na Rússia quase dobraram em poucos meses, apesar da ausência de escassez física do produto. O salto nos preços foi provocado pela queda nos volumes de captura de salmão no Extremo Oriente, que reduziu a oferta no mercado mesmo com a produção sendo suficiente para o consumo interno.

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O declínio na produção em 2026 decorre da ciclicidade natural da migração dos peixes para a desova, processo que também afeta Japão e Estados Unidos. A tendência de redução nas capturas é observada no setor em um horizonte de sete a dez anos.

Dados de captura de salmão até 31 de agosto revelam a queda: em agosto de 2025, o volume era de 223,6 mil toneladas, enquanto em agosto de 2026 o volume real caiu para 89,6 mil toneladas. O total de 2025 foi de 335 mil toneladas, e a projeção para 2026 é de 229 mil toneladas.

A produção atual, estimada entre 12 mil e 20 mil toneladas, supre a demanda interna, que varia de 12 mil a 18 mil toneladas. As exportações russas são limitadas a no máximo 2 mil toneladas anuais, destinadas principalmente à Ásia e aos países da CEI.

Em setembro de 2026, o aumento de preços no varejo foi acentuado, especialmente para o caviar de nerka (+93%) e de salmão-rosado (+83%). O caviar de keta subiu 31% e o de kizhuch scored 13%.

No mercado atacadista, o preço por quilo saltou de 8 mil rublos em 2025 para 15 mil rublos em 2026. Dois fatores impulsionaram a alta:

Redução da oferta: a queda nas capturas elevou os preços, mesmo com estoques disponíveis.

a queda nas capturas elevou os preços, mesmo com estoques disponíveis. Carga tributária: alterações no IVA impactaram o custo final, embora em menor escala, representando cerca de 25% do aumento total.

A economista Irina Mikhailovna Kostina observa que o comportamento do consumidor mudou diante da alta: houve uma migração de embalagens maiores para formatos de 200 gramas, indicando a exaustão do poder de compra nesse segmento.

Como alternativas, o mercado apresenta o caviar de bacalhau, polaca e capelinha, além da produção de aquicultura (truta). O preço da truta, porém, acompanha o do salmão selvagem. Para evitar a perda de clientes, produtores de truta tentam manter o preço próximo aos 10 mil rublos por quilo, patamar do ano anterior.

O pico de preços deve se consolidar no final de setembro, com o encerramento da temporada de pesca. A continuidade da alta é limitada pela capacidade financeira da população, embora possa haver novas pressões especulativas antes das festas de final de ano.