Os preços de varejo do caviar vermelho na Rússia quase dobraram em poucos meses, apesar da ausência de escassez física do produto. O salto nos preços foi provocado pela queda nos volumes de captura de salmão no Extremo Oriente, que reduziu a oferta no mercado mesmo com a produção sendo suficiente para o consumo interno.
O declínio na produção em 2026 decorre da ciclicidade natural da migração dos peixes para a desova, processo que também afeta Japão e Estados Unidos. A tendência de redução nas capturas é observada no setor em um horizonte de sete a dez anos.
Dados de captura de salmão até 31 de agosto revelam a queda: em agosto de 2025, o volume era de 223,6 mil toneladas, enquanto em agosto de 2026 o volume real caiu para 89,6 mil toneladas. O total de 2025 foi de 335 mil toneladas, e a projeção para 2026 é de 229 mil toneladas.
A produção atual, estimada entre 12 mil e 20 mil toneladas, supre a demanda interna, que varia de 12 mil a 18 mil toneladas. As exportações russas são limitadas a no máximo 2 mil toneladas anuais, destinadas principalmente à Ásia e aos países da CEI.
Em setembro de 2026, o aumento de preços no varejo foi acentuado, especialmente para o caviar de nerka (+93%) e de salmão-rosado (+83%). O caviar de keta subiu 31% e o de kizhuch scored 13%.
No mercado atacadista, o preço por quilo saltou de 8 mil rublos em 2025 para 15 mil rublos em 2026. Dois fatores impulsionaram a alta:
A economista Irina Mikhailovna Kostina observa que o comportamento do consumidor mudou diante da alta: houve uma migração de embalagens maiores para formatos de 200 gramas, indicando a exaustão do poder de compra nesse segmento.
Como alternativas, o mercado apresenta o caviar de bacalhau, polaca e capelinha, além da produção de aquicultura (truta). O preço da truta, porém, acompanha o do salmão selvagem. Para evitar a perda de clientes, produtores de truta tentam manter o preço próximo aos 10 mil rublos por quilo, patamar do ano anterior.
O pico de preços deve se consolidar no final de setembro, com o encerramento da temporada de pesca. A continuidade da alta é limitada pela capacidade financeira da população, embora possa haver novas pressões especulativas antes das festas de final de ano.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
O tecido felpudo de peças antigas mantém propriedades que permitem a criação de acessórios úteis para diversos cômodos usando apenas técnicas manuais.