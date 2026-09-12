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Elvira Nabiullina analisa impacto de combustíveis na moeda russa

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A desvalorização do rublo durante o verão foi impulsionada pela escassez interna de combustíveis. Para suprir a falta de produtos petrolíferos, as empresas aumentaram as importações, o que gerou pressão adicional sobre a moeda. A análise foi apresentada por Elvira Nabiullina, presidente do Banco da Rússia, após a reunião do Conselho de Diretores, na qual a taxa de juros foi mantida em 14%.

Эльвира Набиуллина
Photo: Официальный сайт Правительства Российской Федерации by premier.gov.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Эльвира Набиуллина

O déficit no mercado interno resultou de tensões nos mercados globais causadas por conflitos no Oriente Médio, somadas a falhas logísticas e restrições geopolíticas que limitaram as exportações russas. Esse cenário forçou as companhias a buscar volumes substitutos via importação.

O Banco Central observa o aumento das ameaças inflacionárias e o risco de a economia retornar a um estado de desequilíbrio, onde a demanda supera a oferta. Atualmente, a escassez de mão de obra e a pressão externa atuam como os principais fatores limitadores. Paralelamente, o regulador monitora o risco de um resfriamento excessivo da demanda interna.

A instabilidade na logística de combustíveis impacta diretamente os custos de manutenção da infraestrutura regional e a operação de serviços públicos, já que o componente de combustível integra as despesas básicas de manutenção dos territórios.

Nabiullina classificou a alta de preços do verão como consequência de fatores pontuais. Embora o Banco Central não consiga evitar choques desse tipo, a estratégia é conter os reflexos para impedir que os preços se estabilizem em patamares elevados.

O regulador descartou a redução automática da taxa básica de juros. A política monetária rígida será mantida até que existam condições para que a inflação retorne à meta de 4% até 2027.

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