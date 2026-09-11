Barreiras comerciais e falhas logísticas: Modi propõe nova ordem no comércio global

Durante o fórum de negócios do BRICS no Brasil, o primeiro-ministro Narendra Modi denunciou a existência de barreiras comerciais e falhas nas rotas marítimas. A Índia defende agora a revisão das regras do comércio global para eliminar obstáculos às operações econômicas.

Photo: commons.wikimedia.org by Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Неформальная встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди

Modi focou em dois pontos centrais: a redução de restrições não tarifárias e a modernização da infraestrutura. Para Nova Deli, o modelo atual de globalização não garante mais a fluidez da logística e do comércio.

No mesmo evento, outros líderes discutiram mudanças na arquitetura mundial. Vladimir Putin apontou a redistribuição dos centros de poder econômico, enquanto o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, propôs diminuir a dependência do comércio em relação a um número limitado de moedas dominantes.

A participação da Índia no fórum serviu para formalizar a demanda por novas regras internacionais. O objetivo de Deli é aumentar sua influência na definição de cotas, tarifas e padrões de segurança marítima, assegurando que os interesses de economias em desenvolvimento sejam integrados ao sistema.