Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Bochechos com sal e bicarbonato para dor de dente: o perigo oculto
Aposentadoria e saúde: quando a mudança de rotina vira um risco
A trajetória controversa da manicure mais copiada: como o excesso transformou elegância em deboche
Insônia e cansaço extremo: a relação com a composição da última refeição
Modo Super Race 3.0 altera lógica de câmbio e resposta do novo Uni-V
A maquiagem depois dos 40 anos: pequenos ajustes mudaram a percepção facial de milhares de mulheres
O paradoxo da eficiência tecnológica: o que impediu o lucro real em 89% das firmas
Acessórios com geometria marcada e proporções exageradas definem o outono 2026
Um alívio inesperado para as famílias: a medida financeira que evitou cobranças abusivas nas faturas

Tecnologia financeira promove integração de populações rurais no sistema bancário da Guiné-Bissau

economia

Inclusão financeira na Guiné-Bissau sobe para 79,5% com avanço do dinheiro eletrónico

O acesso a serviços financeiros na Guiné-Bissau saltou de 20,5% em 2018 para 79,5% no final de 2025. O crescimento é impulsionado pela expansão das moedas eletrónicas, que integraram populações anteriormente excluídas do sistema bancário.

Оплата по QR-коду
Photo: www.flickr.com by Web Summit, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Оплата по QR-коду

Segundo José Manuel da Silva, diretor do Banco Central dos Estados da África Ocidental (BCEAO) para a Guiné-Bissau, a inclusão financeira foi viabilizada por aplicações de pagamento e sistemas de transferência digital. Estas ferramentas permitem transações sem a exigência de contas bancárias tradicionais.

Impacto da tecnologia e conectividade

A maior penetração de smartphones e a expansão da rede de internet reduziram as barreiras geográficas e económicas no país. Dados do BCEAO revelam que, em 2025, 60% dos novos utilizadores de serviços financeiros optaram por plataformas digitais.

Para sustentar este avanço, o BCEAO articula com empresas tecnológicas e instituições financeiras locais a criação de serviços seguros e adaptados à realidade da população, apoiados por políticas de educação financeira e inclusão digital.

Obstáculos rurais

José Manuel da Silva alertou que a conectividade limitada em regiões rurais ainda condiciona a expansão da tecnologia financeira. A continuidade do investimento em infraestruturas de internet e na literacia financeira é apontada como a via para manter a trajetória de crescimento do setor.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Abandonar a máscara de cílios: a mudança estratégica que transformou o padrão de beleza atual
Mulher
Abandonar a máscara de cílios: a mudança estratégica que transformou o padrão de beleza atual
Acessórios robustos e drapeados inspirados na Antiguidade ganham força no mercado
Mulher
Acessórios robustos e drapeados inspirados na Antiguidade ganham força no mercado
Mais populares
Como vestir-se para parecer passageiro de primeira classe sem abrir mão do conforto

Existem combinações específicas de peças que equilibram o aconchego necessário para voos longos com a imagem de quem frequenta a primeira classe.

Como vestir-se para parecer passageiro de primeira classe sem abrir mão do conforto
Do brilho transparente ao burgundy: as apostas cromáticas para os pés
Do brilho transparente ao burgundy: as apostas cromáticas para os pés
Novo crossover BYD Ti 6 traz sensor LiDAR para navegação semi-autônoma
Foco no couro cabeludo é a chave do método japonês para cabelos saudáveis
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Jaqueta de couro vira peça central do guarda-roupa no outono de 2026
Caju na Guiné-Bissau: novo plano visa transformar a castanha localmente
Moda 2026: cintura marcada e cortes ajustados substituem a era do oversize
Moda 2026: cintura marcada e cortes ajustados substituem a era do oversize
últimos materiais
A trajetória controversa da manicure mais copiada: como o excesso transformou elegância em deboche
Insônia e cansaço extremo: a relação com a composição da última refeição
Modo Super Race 3.0 altera lógica de câmbio e resposta do novo Uni-V
A maquiagem depois dos 40 anos: pequenos ajustes mudaram a percepção facial de milhares de mulheres
Tecnologia financeira promove integração de populações rurais no sistema bancário da Guiné-Bissau
O paradoxo da eficiência tecnológica: o que impediu o lucro real em 89% das firmas
Acessórios com geometria marcada e proporções exageradas definem o outono 2026
Um alívio inesperado para as famílias: a medida financeira que evitou cobranças abusivas nas faturas
Maquiagem de salão: o erro na aplicação que inutiliza seu rímel favorito em poucos dias
O mercado de carros elétricos travou: as montadoras da União Europeia correrão riscos financeiros
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.