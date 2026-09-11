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O mercado entrou em pânico: a alta do Brent forçou bancos centrais a medidas drásticas

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Petróleo acima de US$ 100 pressiona juros e inflação global

O barril de petróleo do tipo Brent superou a marca de 100 dólares nesta semana. A alta é reflexo da escalada de tensão entre Estados Unidos e Irã, o que gera riscos de interrupções no fornecimento de combustível via Golfo.

Падение нефти
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Падение нефти

O encarecimento da energia elevou a expectativa de inflação, sinalizando que os bancos centrais podem manter políticas monetárias restritivas por um período mais longo. Esse cenário provocou a alta generalizada dos rendimentos (*yields*) de títulos soberanos, encarecendo o financiamento e pressionando ativos de risco.

Intervenções nos EUA e Europa

Nos Estados Unidos, o Tesouro anunciou a recompra de até US$ 6 bilhões em títulos de longo prazo para tentar dar liquidez a segmentos menos negociados do mercado. A medida, porém, não foi suficiente para reverter a tendência de alta nos juros ou as dúvidas sobre a capacidade de financiamento do governo americano.

Já na Zona Euro, o Banco Central Europeu (BCE) elevou a taxa de depósito em 25 pontos base, fixando-a em 2,50%. A decisão, prevista pelo mercado, visa conter a transmissão do choque energético para outros preços ao consumidor, tentando equilibrar o controle da inflação com o ritmo de crescimento da economia europeia.

Próximo marco: O mercado agora aguarda a divulgação do índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos, dado que influenciará a próxima decisão da Reserva Federal (Fed) sobre taxas de juros.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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