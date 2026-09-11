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Rússia projeta forte alta nas importações de mercadorias da Índia até 2029

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As importações de produtos indianos para a Rússia podem triplicar nos próximos cinco anos, segundo estudo da Strategy Partners apresentado pelo Sber na exposição Innoprom. India. O setor bancário atua como o principal motor dessa expansão, buscando estreitar os laços comerciais entre os dois países.

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O fluxo de mercadorias deve se concentrar inicialmente em setores tradicionais. Andrei Karpov, presidente da Associação Russa de Especialistas do Mercado de Varejo, destaca que a indústria farmacêutica e de produtos médicos — com presença histórica no mercado russo desde a era soviética — terá papel central. Além disso, a Índia, como um dos maiores exportadores globais de têxteis, possui capacidade para suprir a demanda russa por malhas, algodão e lã.

No segmento agroalimentar, a expectativa é de crescimento nas remessas de chá, especiarias e arroz. Karpov menciona a viabilidade de exportar bananas, ressalvando que o volume de produção indiano é alto, mas a maior parte é absorvida pelo consumo interno.

A expansão também atinge setores de alta tecnologia e indústria pesada. Estão no radar equipamentos de telecomunicações e veículos. Com a discussão atual sobre a substituição de componentes estrangeiros em redes de conectividade na Rússia, há a possibilidade de eletrônicos e equipamentos indianos entrarem no mercado sob marcas próprias de grandes redes de varejo russas.

Outras áreas com potencial de crescimento incluem a indústria química e a importação de frutos exóticos e frutos do mar, onde a Índia pode competir com outros fornecedores asiáticos.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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