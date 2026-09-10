Pesca de lula é suspensa nas Ilhas Malvinas até 2027

O governo das Ilhas Malvinas suspendeu totalmente a pesca da lula Loligo até fevereiro de 2027. A medida foi tomada após dados de monitoramento e volumes de captura confirmarem uma redução crítica da população da espécie.

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A biomassa do recurso atingiu o nível mais baixo dos últimos 20 anos. Como consequência imediata, 18 traineiras frigoríficas, em sua maioria de bandeira espanhola, estão retidas nos portos por não possuírem alternativas de pesca na região.

As autoridades atribuem o declínio a fatores ecológicos, apesar dos padrões de gestão pesqueira aplicados na zona. O embargo visa a recuperação do estoque para a temporada de 2027.

Enquanto isso, na Coreia do Sul, a atividade tradicional de coleta de ouriços-do-mar enfrenta crise demográfica. Das 2.371 mergulhadoras licenciadas (haenyeo), quase dois terços têm mais de 70 anos, enquanto profissionais com menos de 30 anos representam apenas 1% do grupo.

Diante da escassez de mão de obra, a primeira estrangeira, a americana Kylie Genter, ingressou na atividade. Após uma recusa inicial na licença, Genter integrou a equipe local de extração de ouriços, polvos, pepinos-do-mar e búzios, com o objetivo de atrair novas gerações para a profissão.