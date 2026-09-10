Exportações russas de fertilizantes migram para mercados do BRICS

As exportações russas de fertilizantes minerais estão migrando para os mercados do BRICS após a queda drástica nos envios para a Europa. Durante a exposição "Innoprom India", em Nova Deli, a empresa PhosAgro apresentou seis novas marcas de fertilizantes NPK biológicos, que utilizam microrganismos para otimizar a absorção de nutrientes pelas plantas. Atualmente, o portfólio da companhia soma 58 tipos de produtos minerais.

Photo: flickr.com by Бето Барата, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Главы стран-участников БРИКС

Rússia, Índia, China e Brasil dominam o setor, sendo que os três últimos consomem quase metade de todos os fertilizantes minerais do mundo. A Rússia lidera as exportações globais com uma fatia de 18% a 20%. Segundo dados do Ministério da Agricultura da Rússia, o volume anual de vendas externas atingiu 43 milhões de toneladas.

No mercado interno, a PhosAgro constrói em Volkhov uma unidade para a produção de fosfatos de potássio e sódio destinados à indústria alimentícia. O objetivo é reduzir a dependência de importações de fosfatos alimentares, que hoje suprem 80% da demanda russa.

A mudança de rota comercial coincide com a interrupção do fluxo para o norte. Em julho, as remessas de fertilizantes para a Finlândia despencaram 25 vezes, caindo para 10 mil toneladas. A redução foi causada por um aumento de oito vezes nas tarifas ferroviárias, determinado pelo Serviço Federal Antimonopólio (FAS).