Mudança sísmica nos ativos globais: instituições abandonam o dólar e buscam soberania total do metal

Os Países Baixos transferiram suas últimas reservas de ouro dos Estados Unidos para o Banco da Inglaterra. A operação consistiu na venda de 59 toneladas de ouro em Nova York com a compra de volume equivalente em Londres, além da retirada física de 27 toneladas. Com isso, o ouro neerlandês em Londres atingiu 32,1% do estoque total do país, que soma 612,4 toneladas.

Photo: commons.wikimedia.org by Gold&Co, Goldankauf Wien, Handel mit Edelmetallen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слитки золота

O movimento reflete a revisão global na custódia de reservas, impulsionada pelas sanções contra a Rússia e o congelamento de aproximadamente US$ 300 bilhões em reservas cambiais pelos países do G7 em 2022. O evento evidenciou os riscos de manter a riqueza nacional em moedas fiduciárias, como dólar e euro. No mercado, a cotação do metal saltou do intervalo entre US$ 1.905 e US$ 1.938 por onça troy, em fevereiro de 2022, para US$ 4.480 em setembro deste ano.

Dados do World Gold Council indicam que os bancos centrais compraram mais de mil toneladas de ouro anualmente entre 2022 e 2024. O Banco Popular da China liderou as aquisições, com um aumento de 350 a 380 toneladas, superando o volume total de 2.300 toneladas. A Índia adquiriu entre 130 e 150 toneladas, reduzindo a exposição a títulos do Tesouro dos EUA.

Há uma mudança na geografia dos ativos. Após 80 anos de dominância de Nova York e Londres, as nações buscam a repatriação do metal. A Rússia já mantinha 100% de suas reservas (mais de 2.300 toneladas) em território nacional até fevereiro de 2022. A China segue a mesma política de armazenamento interno, utilizando apenas hubs soberanos como Hong Kong.

A repatriação também atingiu outras economias. A Índia retirou cerca de 280 toneladas do Banco da Inglaterra, baixando a fatia de ativos externos de 55% para 22%. O Banco da França planeja concluir a retirada de suas reservas dos EUA até o início de 2026. Países do Oriente Médio e do Sudeste Asiático adotam medidas semelhantes.

Pesquisas do World Gold Council mostram que mais de 70% dos banqueiros preveem a queda da participação do dólar nas reservas globais em favor do ouro. Este cenário pode resultar em:

Legitimação do ouro como base de liquidação para países em desenvolvimento. A unidade de conta do BRICS poderia ser vinculada a uma cesta de bens, com o ouro representando de 40% a 50%.

Perda do status de árbitro financeiro central dos EUA, dado que o ouro físico em posse de outros países não pode ser bloqueado.

Divisão do mercado entre o pool ocidental (Nova York e Londres) e hubs alternativos (Dubai, Xangai, Hong Kong e Singapura).

A retirada de grandes volumes de metal da circulação para conservação em cofres nacionais pode gerar escassez nas bolsas. Se a tendência persistir, o valor do ouro pode se consolidar acima de US$ 5.500 por onça até 2031.

A Bielorrússia mantém a política de retenção total de suas reservas no país. Segundo o Banco Nacional, o estoque de ouro subiu de 30,18 toneladas, em 1º de outubro de 2010, para 44,4 toneladas, em 1º de janeiro de 2022.

Em 1º de setembro, as reservas internacionais de Bielorrússia totalizaram US$ 15,243 bilhões. O crescimento de US$ 1,048 bilhão registrado em agosto foi impulsionado pela valorização do ouro. Na composição das reservas, o ouro monetário soma US$ 7,9135 bilhões (alta de US$ 929,8 milhões em agosto), enquanto as moedas estrangeiras totalizam US$ 5,9176 bilhões (alta de US$ 108,7 milhões).