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PS critica extensão de apoio ao gasóleo agrícola

O secretário-geral do Partido Socialista (PS), José Luís Carneiro, criticou a decisão do Governo de prolongar os apoios ao gasóleo agrícola e ao setor da pesca. Embora o Conselho de Ministros tenha aprovado a medida nesta quarta-feira, 9 de setembro, com um custo estimado em 15 milhões de euros até o fim do ano, Carneiro afirmou que a ação é insuficiente diante da carga tributária atual.

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Posição atribuída: Segundo José Luís Carneiro, o Governo retém 400 milhões de euros nos cofres do Estado ao compensar a ajuda com a arrecadação de impostos sobre combustíveis e IVA.

Impacto fiscal e orçamento

O dirigente do PS detalhou que a receita proveniente do IVA, não prevista na proposta do Orçamento do Estado para 2026, soma 600 milhões de euros apenas este ano. Além disso, ele apontou um aumento de 600 milhões de euros decorrente da elevação dos impostos sobre combustíveis implementada em 2024 e mantida para 2025.

Sobre a possibilidade de redução do IVA para combustíveis e bens essenciais no próximo Orçamento do Estado, Carneiro declarou que aguarda a proposta oficial do Governo, prevista para outubro, para analisar a viabilidade da medida.

Contexto social e dificuldades financeiras

Durante a apresentação de um livro no Porto, Carneiro relatou o caso de uma pensionista de 78 anos que, apesar de receber pensões que somam 600 euros, precisa trabalhar com limpezas para arcar com o aluguel de 200 euros e a alimentação. O político destacou que a necessidade de emitir recibos pelo trabalho informal impede a idosa de acessar o complemento solidário para idosos, exemplificando a situação de vulnerabilidade da população.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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