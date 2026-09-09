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Rússia e China investem 4,5 bilhões de rublos em energia solar na Ilha Bolshoy Ussuriysky

economia

Rússia e China acordaram a implementação de um sistema de geração de energia solar para abastecer a Ilha Bolshoy Ussuriysky. O acordo, firmado durante um fórum em Khabarovsk, visa garantir a autonomia energética da região respeitando seu status de zona de preservação ecológica, o que impede a instalação de usinas térmicas ou industriais pesadas.

Солнечная электростанция под радугой после дождя
Photo: Pravda.Ru by Сергей Вьюгин is licensed under Все права защищены
Солнечная электростанция под радугой после дождя

O investimento previsto é de 4,5 bilhões de rublos. A implantação ocorrerá em fases para adequar a capacidade à demanda local:

  • Primeira etapa: Instalação de 5 a 10 MW até o primeiro trimestre de 2028, para estabelecer a geração base.
  • Perspectiva final: Ampliação para mais de 50 MW, visando a autossuficiência energética total da ilha.

A infraestrutura solar contrasta com a escala de outros projetos na região, como a usina nuclear em construção em Primorye (2.000 MW), destinada ao suprimento de redes regionais inteiras, enquanto o projeto na ilha foca em impacto ambiental mínimo.

A Ilha Bolshoy Ussuriysky, com 254 km², é dividida entre Rússia e China. O projeto energético acompanha o desenvolvimento de infraestrutura fronteiriça, que inclui a previsão de um posto de controle de carga e passageiros com operação anual até 2027-2028. O plano diretor para a parte russa da ilha prevê a criação de um parque tecnológico e complexos turísticos. A escolha por painéis solares em detrimento de turbinas eólicas justifica-se pela ausência de poluição sonora, fator determinante para a preservação ecológica e o potencial turístico.

O movimento integra a expansão de energias renováveis no Extremo Oriente Russo. No Território de Zabaykalsky, a Unigreen Energy já opera 280 MW (incluindo a usina de Abagaytuy, de 120 MW), com meta de atingir 595 MW até 2031, o que elevaria a participação de fontes renováveis na região para 22%.

Outros projetos em andamento incluem:

  • Região Autônoma Judaica: A Hevel instala a usina de Dezhnev (aproximadamente 20 mil módulos). Somada à usina de Semyonovskaya, a capacidade total chegará a 580 MW.
  • Energia Eólica: O Rosatom planeja iniciar as obras principais de parques eólicos com capacidade de 400 MW até o final de 2026.

A parceria com a China ocorre em um momento de expansão global da tecnologia chinesa. O plano da China para 2026-2030 prevê elevar a potência de suas usinas renováveis para 3,5 bilhões de kW. A expansão tecnológica, liderada por empresas como a JA Solar, já é visível na Ásia Central, com a construção de plantas entre 250 e 500 MW no Tajiquistão, Quirguistão e Uzbequistão.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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