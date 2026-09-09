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Mercado de aço russo enfrenta risco de retração em 2026

economia

O mercado de aço russo projeta uma retração no consumo entre 4% e 11% para 2026. O declínio é impulsionado pela estagnação do setor de construção civil, responsável por absorver mais de 70% de toda a produção de aço do país.

Рабочий осматривает деталь в современном цеху
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Рабочий осматривает деталь в современном цеху

A pressão sobre a metalurgia reflete a conclusão de programas governamentais de infraestrutura e energia. Regiões com alta dependência de encomendas públicas devem sentir a desaceleração primeiro. Somado ao recuo interno, as usinas enfrentam maior concorrência de fornecedores estrangeiros, o que reduz os volumes de vendas e limita a margem para reajustes de preços.

As estimativas para o setor dividem-se em dois cenários principais: no cenário negativo, com queda de 11%, prevê-se a redução drástica da produção, perda de lucratividade e a possível conservação de capacidades produtivas. No cenário moderado, com recuo de 4%, a expectativa é de uma busca por novos nichos para conter a queda.

A redução da demanda interna deve afetar a estabilidade financeira das empresas focadas no mercado doméstico. A previsão é que, em 2026, a queda atinja não apenas o consumo, mas também os volumes de fundição e as exportações.

Segundo o macroeconomista Artem Loginov, a indústria metalúrgica entrou em um ciclo de dependência dos gastos orçamentários e da capacidade de investimento do setor privado, que atualmente está limitada pelo custo do capital tomado.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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