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Digitalização do trabalho reduz migração de profissionais para metrópoles russas

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A digitalização do trabalho e as políticas de substituição de importações estão reduzindo a migração de profissionais qualificados para as grandes metrópoles russas. Segundo o especialista em RH e doutor em economia Alexander Sivogrigov, a tradicional atração de Moscou e São Petersburgo agora enfrenta a concorrência do crescimento industrial e tecnológico nas regiões.

Женщина сидит за ноутбуком
Photo: freepik is licensed under public domain
Женщина сидит за ноутбуком

O avanço do trabalho remoto permitiu que empresas contratem contadores, advogados e programadores em qualquer ponto do país, eliminando a necessidade de mudança para a capital para alcançar crescimento na carreira. Já no setor industrial, a abertura de novas fábricas de componentes automotivos e rolamentos fixa a mão de obra localmente.

Sivogrigov observa que, embora as vagas para especialidades técnicas ainda sejam insuficientes em algumas áreas, a retomada de atividades fabris nas regiões está criando novos postos de trabalho. Esse cenário, somado à escassez de profissionais, elevou a competitividade por talentos, impactando inclusive a renda de trabalhadores autônomos, que agora recebem propostas comparáveis às do regime de contratação tradicional.

Além dos salários, o economista destaca a infraestrutura urbana como fator decisivo para a retenção de talentos. A disponibilidade de serviços de saúde, logística de entrega e lazer nas cidades do interior evita que jovens migrem para os centros apenas por questões de qualidade de vida. No entanto, a falta de colegas qualificados tem gerado sobrecarga, com funcionários frequentemente acumulando as funções de dois profissionais.

A perspectiva para o setor real da economia indica que empresas focadas em substituição de importações continuarão demandando mão de obra, mesmo com a redução de vagas em outros segmentos. Esse movimento tende a equilibrar as disparidades de renda entre a capital e as províncias através da expansão de polos industriais regionais.

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