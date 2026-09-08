Rússia busca substituir exportação de matérias-primas por pauta tecnológica com a China

Empresas russas estão ajustando a abordagem nas negociações com a China, substituindo a agilidade e a objetividade por um foco em hierarquia e na construção de redes de contatos pessoais, o sistema conhecido como guanxi. A falta de confiança a longo prazo e o desrespeito à etiqueta de preservação da imagem social (salvar a "face") têm dificultado a consolidação de parcerias com a República Popular da China.

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No território russo, o destaque atual é a região de Krasnodar, que planeja a criação de um corredor logístico destinado ao mercado chinês, alinhado à estratégia global "Cinturão e Rota". O impacto já é mensurável: as exportações de vinho e ervilhas via portos da região cresceram 1,6 vez, atingindo o volume de um milhão de toneladas. O potencial de expansão concentra-se agora nos setores agroindustrial, químico e de engenharia mecânica.

No Extremo Oriente Russo, o cenário apresenta contrastes. Embora os investimentos chineses representem cerca de 10% do total de aportes na região, o crescimento é limitado por dois gargalos: a predominância de exportações de matérias-primas brutas e a insuficiência da infraestrutura de transporte.

Para reverter a dependência de commodities, a estratégia regional foca em:

Processamento local de matérias-primas para evitar a exportação de produtos não processados;

Expansão do comércio eletrônico e de parques agrotecnológicos;

Implementação de biotecnologia e energias renováveis.

A superação das restrições logísticas nas zonas fronteiriças é apontada como a condição essencial para transitar de uma pauta exportadora baseada em recursos naturais para uma pauta tecnológica.

No mercado de trabalho, a demanda por profissionais russos na China cresceu seis vezes em 2024. As áreas com maior procura são engenharia, direito, logística e educação. Para viabilizar essa contratação, apesar das cotas rígidas de emprego, a China flexibilizou a emissão de vistos de trabalho para graduados de universidades de elite, incentivando a adoção de programas de dupla diplomação e projetos acadêmicos conjuntos.