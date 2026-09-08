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A reviravolta no câmbio russo: a movimentação inesperada das moedas estrangeiras surpreendeu analistas

economia

O rublo russo apresentou valorização frente às principais moedas estrangeiras nas cotações oficiais do Banco da Rússia para o dia 8 de setembro de 2026.

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Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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O dólar americano recuou 0,3948 rublos, fixando-se em 86,1909 rublos, contra os 86,5857 rublos registrados em 5 de setembro. O euro também registrou queda de 0,3982 rublos, atingindo a marca de 100,1711 rublos, após ter sido cotado anteriormente em 100,5693 rublos.

O yuan chinês acompanhou a tendência de baixa, com recuo de 0,0312 rublos, fechando em 12,8537 rublos, enquanto o valor anterior era de 12,8849 rublos.

Para o macroeconomista Artëm Loginov, esse movimento reflete um equilíbrio temporário entre oferta e demanda. O especialista ressalta que a manutenção de uma taxa de juros elevada continua sendo o fator principal para conter os riscos inflacionários.

Mecanismo de cálculo

O Banco da Rússia define as cotações oficiais com base em transações reais do mercado extrabolsa (OTC). Para evitar distorções causadas por operações isoladas, o regulador considera apenas negócios realizados entre ao menos três instituições de crédito diferentes. Em cenários de baixa liquidez ou ausência de negociações para pares específicos, o regulador utiliza o cross-rate baseado no yuan.

O analista financeiro Nikita Volkov explica que a dependência de dados do mercado extrabolsa torna a taxa oficial mais representativa, pois espelha o volume real de capital que circula pelo sistema bancário.

Câmbio oficial vs. Câmbio comercial

Existe uma distinção técnica entre a taxa do regulador e os valores praticados por bancos comerciais. O índice do Banco da Rússia serve para fins de contabilidade fiscal, relatórios contábeis e pagamentos governamentais. Já as instituições financeiras definem seus preços com base em margens de lucro, riscos de mercado e custos logísticos de moeda em espécie.

Segundo o gestor de riscos Ilya Gusev, as taxas em aplicativos bancários não coincidem com as do Banco Central, pois a margem bancária incorpora os custos de liquidez.

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