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Portugal enfrenta nova pressão inflacionária: o impacto silencioso nos produtos de primeira linha

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Combustíveis em Portugal superam 2 euros e pressionam preços nos supermercados

A alta nos preços dos combustíveis em Portugal começou a gerar alertas sobre o custo de vida. A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) afirma que o aumento nos postos de abastecimento deve chegar ao consumidor final nos supermercados em breve.

Бензоколонки на заправке
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Бензоколонки на заправке

De acordo com a Entidade Regulador dos Serviços Energéticos, os preços para a semana atual subiram para 2,115 euros por litro na gasolina 95 simples e 2,188 euros no gasóleo simples.

Impacto na cadeia de valor

A pressão inflacionária atinge transversalmente diversos setores, desde a produção agrícola e agroindústria até aos transportes e áreas não alimentares. O custo elevado da energia e dos combustíveis fósseis elevou os gastos com fertilizantes e rações, afetando especialmente a produção de proteínas animais.

Posição atribuída: Segundo Gonçalo Lobo Xavier, diretor-geral da APED, a manutenção temporária dos preços no varejo tem ocorrido por meio da redução das margens de lucro das empresas, mas a tendência é que esses custos sejam repassados ao preço final dos produtos.

A APED reconhece que o governo tentou mitigar a situação com a redução do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP), mas a medida não foi suficiente para anular a subida dos custos operacionais na cadeia de suprimentos.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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