Rússia inicia operação de oleoduto do Vostok Oil para terminal no Ártico

A Rússia iniciou a operação do oleoduto que conecta os campos do projeto Vostok Oil ao novo terminal marítimo Bukhta Sever. A medida, autorizada pelo presidente Vladimir Putin, marca o começo dos embarques de petróleo do cluster de Taimyr para as águas do Oceano Glacial Ártico. A base de recursos do projeto, que engloba o grupo Vankor e novas áreas no norte da região de Krasnoyarsk, é estimada em 7 bilhões de toneladas de hidrocarbonetos líquidos.

Photo: commons.wikimedia.org by Quartl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Нефтепровод "Дружба"

A infraestrutura funciona como um mecanismo para redirecionar os fluxos de exportação. A criação de um corredor de transporte autônomo através do Golfo de Yenisei visa reduzir riscos de trânsito diante de pressões externas. A entrega direta de petróleo ao terminal no Ártico permite a gestão flexível do cronograma de embarques, eliminando a dependência da saturação dos portos tradicionais do Báltico ou do Mar Negro.

O planejamento do projeto define as seguintes metas:

Volume de suprimentos de petróleo: 30 milhões de toneladas até o segundo trimestre de 2027.

30 milhões de toneladas até o segundo trimestre de 2027. Fluxo de carga pela Rota Marítima do Norte (RMN): 70 milhões de toneladas por ano até 2030.

70 milhões de toneladas por ano até 2030. Potencial de extração: até 100 milhões de toneladas (plano prospectivo).

O terminal Bukhta Sever foi projetado para ser o maior hub do Ártico, operando em sincronia com a Rota Marítima do Norte. Em 2025, o volume de transporte pela RMN foi de 37 milhões de toneladas. A projeção é que esse número alcance 70 milhões de toneladas até 2030, impulsionado pelas capacidades do Vostok Oil e por acordos com parceiros internacionais, incluindo a Índia. Esse aumento no fluxo de carga deve impactar o PIB ao elevar a demanda por estaleiros e empresas de serviços.

Do ponto de vista técnico, a obra incluiu a construção de estações de bombeamento e parques de tanques em solo de permafrost, utilizando monitoramento por inteligência artificial para garantir a integridade dos dutos e reduzir custos operacionais de manutenção.

Contudo, a meta de atingir 100 milhões de toneladas de extração até 2030 depende da entrada em operação de uma frota de navios-tanque de classe glacial, o que representa o principal risco de investimento do projeto. Outro ponto crítico é o equilíbrio entre os gastos de capital da Rosneft e os incentivos fiscais concedidos pelo governo para a exploração de reservas em áreas remotas.