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Instabilidade no Mar Negro e seca na UE elevam cotações de grãos

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Os preços globais de grãos subiram 2,2% em agosto em comparação a julho, atingindo o nível mais alto desde maio de 2024. A alta é impulsionada por gargalos logísticos na região do Mar Negro e condições climáticas adversas nos principais polos agrícolas, o que reduziu as previsões de colheita.

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Photo: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены
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O mercado de trigo registrou alta de 2,6% no mês e avanço de 15% na base anual. O movimento nos contratos futuros reflete a instabilidade nos embarques em portos estratégicos, a seca na União Europeia e a desvalorização do dólar, fator que geralmente encarece os ativos de commodities.

Segundo o macroeconomista Artem Loginov, a alta nas cotações está ligada aos riscos logísticos enfrentados por produtores que dependem dos portos do sul, onde qualquer atraso nas remessas impacta imediatamente as bolsas mundiais.

No setor de milho, os preços subiram 2,5%. A pressão vem de incertezas sobre a safra no "cinturão do milho" dos Estados Unidos, problemas na produção europeia e a demanda constante da indústria de etanol. Diante desse cenário, governos avaliam medidas de apoio aos agricultores, incluindo a revisão de cargas tributárias.

Na Ásia, temperaturas acima de 40°C na China causaram perdas em plantações de arroz e soja. Na Índia, a seca eliminou um terço da colheita de cana-de-açúcar. O analista financeiro Nikita Volkov destaca que anomalias climáticas tornaram-se um risco sistêmico: quando grandes exportadores perdem produção, o índice global de preços de alimentos sobe.

Para mitigar a instabilidade nos transportes marítimos, fornecedores russos estão expandindo a exportação via ferrovias. Alexei Krupin, especialista em financiamento de projetos, afirma que a diversificação dos canais de venda é fundamental para manter a estabilidade dos preços de culturas forrageiras em um mercado incerto.

O impacto direto desse cenário inclui a alta de custos para a produção de farinha e rações, elevando os preços ao consumidor final, além da redução da rentabilidade dos agricultores devido aos problemas portuários.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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