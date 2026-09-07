Rússia lança vagões de alta carga para transporte de carvão e minérios

A empresa OVK iniciou a produção em série de vagões abertos de segunda geração com capacidade de carga elevada para 77 toneladas. O equipamento é destinado ao transporte de carvão, minérios e cargas metalúrgicas e de construção, permitindo expandir o volume de movimentação sem a necessidade de obras civis ou modernização dos trilhos ferroviários.

Photo: commons.wikimedia.org by Aleksandrs Timofejev…, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Грузовой поезд

O novo modelo mantém as dimensões dos vagões de primeira geração (projetados para 75 toneladas), o que garante a compatibilidade com a infraestrutura de carga e descarga existente e com as normas de tráfego de cargas pesadas. O ganho real é de 2 toneladas adicionais por unidade.

De acordo com cálculos da OVK, a transição para a frota de 77 toneladas pode elevar o potencial de exportação em 230 milhões de toneladas por ano. O impacto é distribuído da seguinte forma:

Direção Extremo Oriente: aumento de até 85 milhões de toneladas (saltando de 180 milhões para 265 milhões de toneladas/ano);

aumento de até 85 milhões de toneladas (saltando de 180 milhões para 265 milhões de toneladas/ano); Direção Sul: aumento de até 91 milhões de toneladas;

aumento de até 91 milhões de toneladas; Direção Noroeste: aumento de até 54 milhões de toneladas.

Atualmente, 3 mil vagões já foram fabricados e operam no transporte de carvão para os portos do Extremo Oriente, com carga média registrada de 76,8 toneladas por unidade. Para incentivar a adoção do novo parque, o Serviço Federal Antimonopólio da Rússia (FAS) estabeleceu, a partir de 29 de maio de 2026, um desconto de 4,05% no frete para composições deste tipo.

A nova engenharia, que utiliza rolamentos em cassete, reduz a frequência de manutenção. O ciclo de vida do vagão é de 32 anos, exigindo apenas três reparos programados no período total, enquanto modelos convencionais passam por 11 ciclos de manutenção em 22 anos de operação. O intervalo entre reparos é de 8 anos ou 800 mil quilômetros. A meta de produção anual é de 5 mil unidades.

A rede de manutenção conta com 41 centros de serviço na Rússia — sendo 13 na Sibéria e 5 no Extremo Oriente — e 4 centros nos países da CEI. Para 2026, está prevista a abertura de novas unidades no Azerbaijão, Uzbequistão e Quirguistão.

O auditor Pavel Nikitin ressalta que o aumento da capacidade individual de cada vagão não implica automaticamente em maior vazão da malha ferroviária, pois o resultado final depende da cadência dos terminais e dos cronogramas de tráfego dos trens.