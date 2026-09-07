Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Espinafre e queijo Brynza: a combinação ideal para um rolo de massa folhada
Receita de panqueca com queijo cottage e banana pronta em 15 minutos
Pesquisadores da Universidade Nacional de Seul desenvolvem novo material eletrônico com auxílio de IA
Perfuração no Lago Vostok levanta debate sobre contaminação de ecossistema antigo
Projeto de casa em Nova Jersey prioriza ergonomia para família numerosa
A ilusão da mente solitária: por que órgãos internos definem sua identidade biológica
Mistério evolutivo no Texas: descoberta mudou completamente a percepção sobre a origem dos insetos
Células de terceiros no corpo: o fenômeno do microquimerismo
Lulas ao molho de nata: técnica de preparo rápido para garantir textura perfeita

Nova rota ferroviária ligará Rússia e Paquistão via Corredor Norte-Sul

economia

Rússia e Paquistão planejam a abertura de uma conexão ferroviária direta. Segundo o embaixador paquistanês na Rússia, Faisal Niaz Tirmizi, a previsão é que o primeiro comboio de teste seja enviado em março de 2025.

Ремонт железнодорожного моста
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Ремонт железнодорожного моста

O trajeto inicial ligará Moscou a Islamabad e Faisalabad. O plano de expansão prevê a inclusão de Minsk e do porto de águas profundas de Gwadar. A rota será integrada ao Corredor Norte-Sul, alterando a logística de transporte de cargas entre a Eurásia e o Sul da Ásia.

O Irã atua como o principal nó logístico e ponto de risco da operação. O trânsito pelo território iraniano enfrenta dificuldades devido à instabilidade no Golfo Pérsico, questão que o governo paquistanês pretende resolver nos próximos meses.

O cronograma de implementação define as seguintes etapas:

  • Março de 2025: Viagem de teste no trecho Moscou → Islamabad e Faisalabad.
  • Até 2027: Início do transporte regular de cargas conectando Moscou e Minsk ao porto de Gwadar e outros pontos.
  • Perspectiva futura: Implementação de transporte de passageiros entre Rússia, Bielorrússia e as cidades de Karachi, Quetta e Multan.

A substituição de rotas marítimas por ferroviárias visa reduzir a dependência de estreitos e passagens marítimas críticas. Para as regiões russas, incluindo a Sibéria e o Extremo Oriente, a conexão direta com os mercados do Sul da Ásia simplifica a exportação e importação de mercadorias.

Olga Nikolaevna Morozova, especialista em infraestrutura e desenvolvimento regional, ressalta que a viabilização do corredor depende da sincronização de padrões técnicos de bitola, sistemas de controle de tráfego e a harmonização de procedimentos alfandegários entre os países de trânsito.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Contraste de texturas: a estratégia francesa para looks de outono
Mulher
Contraste de texturas: a estratégia francesa para looks de outono
7 peças essenciais para montar um guarda-roupa de trabalho para o outono
Mulher
7 peças essenciais para montar um guarda-roupa de trabalho para o outono
Especialistas alertam sobre mitos de adubação caseira em orquídeas
Jardinagem
Especialistas alertam sobre mitos de adubação caseira em orquídeas
Mais populares
Tendências de cabelo para 2026 trazem de volta a elegância dos anos 90

A estética capilar para os próximos anos propõe a transição de padrões rígidos para a valorização de texturas vivas e do charme individual dos fios.

Tendências de cabelo para 2026 trazem de volta a elegância dos anos 90
Prancha, agachamento e ponte: 3 exercícios básicos para transformar seu corpo
Prancha, agachamento e ponte: 3 exercícios básicos para transformar seu corpo
Pedicure japonesa e Bare French: alternativas para quem evita esmaltes intensos
Especialistas alertam sobre mitos de adubação caseira em orquídeas
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Do armário para a janela: como reaproveitar lençóis em cortinas
Não jogue fora as sobras de piso laminado: veja o que fazer
7 peças essenciais para montar um guarda-roupa de trabalho para o outono
7 peças essenciais para montar um guarda-roupa de trabalho para o outono
últimos materiais
Receita de panqueca com queijo cottage e banana pronta em 15 minutos
Pesquisadores da Universidade Nacional de Seul desenvolvem novo material eletrônico com auxílio de IA
Perfuração no Lago Vostok levanta debate sobre contaminação de ecossistema antigo
Projeto de casa em Nova Jersey prioriza ergonomia para família numerosa
A ilusão da mente solitária: por que órgãos internos definem sua identidade biológica
Mistério evolutivo no Texas: descoberta mudou completamente a percepção sobre a origem dos insetos
Células de terceiros no corpo: o fenômeno do microquimerismo
Lulas ao molho de nata: técnica de preparo rápido para garantir textura perfeita
Saia-short drapeada: a opção para ajustar a silhueta em diferentes biotipos
Especialistas alertam sobre mitos de adubação caseira em orquídeas
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.