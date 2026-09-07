Rússia e Paquistão planejam a abertura de uma conexão ferroviária direta. Segundo o embaixador paquistanês na Rússia, Faisal Niaz Tirmizi, a previsão é que o primeiro comboio de teste seja enviado em março de 2025.
O trajeto inicial ligará Moscou a Islamabad e Faisalabad. O plano de expansão prevê a inclusão de Minsk e do porto de águas profundas de Gwadar. A rota será integrada ao Corredor Norte-Sul, alterando a logística de transporte de cargas entre a Eurásia e o Sul da Ásia.
O Irã atua como o principal nó logístico e ponto de risco da operação. O trânsito pelo território iraniano enfrenta dificuldades devido à instabilidade no Golfo Pérsico, questão que o governo paquistanês pretende resolver nos próximos meses.
O cronograma de implementação define as seguintes etapas:
A substituição de rotas marítimas por ferroviárias visa reduzir a dependência de estreitos e passagens marítimas críticas. Para as regiões russas, incluindo a Sibéria e o Extremo Oriente, a conexão direta com os mercados do Sul da Ásia simplifica a exportação e importação de mercadorias.
Olga Nikolaevna Morozova, especialista em infraestrutura e desenvolvimento regional, ressalta que a viabilização do corredor depende da sincronização de padrões técnicos de bitola, sistemas de controle de tráfego e a harmonização de procedimentos alfandegários entre os países de trânsito.
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