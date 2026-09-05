Carga marítima entre Rússia e China sobe 20% no semestre e atinge 109 milhões de t

O volume de movimentação de carga marítima entre a Rússia e a China atingiu 109 milhões de toneladas no primeiro semestre de 2026. O dado, divulgado pelo vice-ministro dos Transportes da Rússia, Dmitry Zverev, durante o II Fórum Russo-Chinês em Khabarovsk, representa um aumento de quase 20% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

O fluxo segue uma trajetória de alta. Em 2024, o volume total de transporte foi de 188 milhões de toneladas, subindo para 196 milhões de toneladas em 2025. O ritmo atual de 2026 indica a possibilidade de um novo recorde histórico ao final dos doze meses.

O aumento do volume físico é acompanhado pela integração dos sistemas de controle portuário. A sincronização dos regulamentos de inspeção e a troca digital de dados entre as autoridades da Rússia e da China visam reduzir o tempo de espera dos navios e otimizar a rotatividade da frota.

Para o macroeconomista Artem Loginov, esse crescimento reflete a transformação estrutural do comércio exterior. A alta de 20% nas entregas indica a adaptação dos corredores marítimos e a expansão do potencial de exportação dos setores agrícola e de matérias-primas.

A maior parte da carga concentra-se nos portos da bacia do Extremo Oriente. No fórum em Khabarovsk, as discussões focam em gargalos de infraestrutura, incluindo o desenvolvimento da Ilha Grande de Ussuri e a criação de novos hubs logísticos para atender a demanda de pequenas e médias empresas.

O analista de mercado de derivados de petróleo, Alexei Chernov, destaca que os recursos energéticos detêm uma fatia significativa do transporte marítimo. O aumento da tonelagem está diretamente ligado ao maior envio de hidrocarbonetos para portos do Sudeste Asiático, o que exige a expansão de terminais especializados.

Entre os fatores que impulsionaram a alta de 20% estão a maior capacidade de processamento dos portos, a simplificação dos procedimentos de controle estatal e o redirecionamento de cargas de rotas terrestres para marítimas, devido à saturação das ferrovias.

Projetos como a infraestrutura na Ilha Grande de Ussuri e a rota logístico-turística "Duas Margens — Um Amur" devem ampliar a capacidade de comércio transfronteiriço. O advogado especializado em compras governamentais, Alexei Nikitin, ressalta que a execução desses projetos portuários exigirá transparência nos contratos de concessão e cumprimento rigoroso das normas do Serviço Federal Antimonopólio (FAS), especialmente em casos de capital estrangeiro.