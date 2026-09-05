Transição energética e IA elevam demanda global por cobre

As cotações do cobre subiram mais de 15% desde o início do ano, consolidando-se acima de US$ 10.000 por tonelada. O metal, antes visto como simples termômetro da economia global, tornou-se um ativo estratégico para a infraestrutura digital e a transição energética. O movimento é impulsionado por um déficit crítico de oferta, resultado de uma década de subinvestimento na mineração.

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O desequilíbrio do mercado reflete a inércia do setor extrativista, onde o ciclo entre a exploração geológica e a operação de uma planta de beneficiamento leva de 12 a 15 anos. Anteriormente, a agenda ESG (governança ambiental, social e corporativa) pressionou a indústria, levando à suspensão de novos projetos. Simultaneamente, a expansão de data centers e a ascensão da Inteligência Artificial elevaram a demanda por componentes de cobre para sistemas de transmissão de energia e resfriamento.

A situação é agravada pelo esgotamento de grandes jazidas no Chile, como Escondida e Chuquicamata, onde a concentração do metal no minério caiu para menos de 0,6%. Isso eleva os custos de processamento e dessalinização da água, subindo o patamar de rentabilidade para a faixa de US$ 4.500 a US$ 5.500 por tonelada.

Segundo o macroeconomista Artem Loginov, a dinâmica atual é o choque entre um ciclo rígido de oferta e um salto tecnológico na demanda. O déficit deve crescer, já que o capital financeiro migrou para o setor de TI, negligenciando a base de matérias-primas necessária para a digitalização.

A Rússia, que detém cerca de 4% do mercado global de cobre refinado, redireciona sua produção para o Leste. Com as províncias dos Urais esgotadas em 70%, o foco mudou para depósitos de pórfiro no Sibéria e Extremo Oriente, visando o processamento profundo e a exportação para a Ásia.

Entre os principais projetos estão:

Udokanskoye (Zabaykalyé): primeira fase operacional.

primeira fase operacional. Baimskaya Ploshchad (Chukotka): investimento planejado entre 1,1 e 1,2 trilhão de rublos.

investimento planejado entre 1,1 e 1,2 trilhão de rublos. Malmyzhskoye (Khabarovsk): construção de complexo minerador com investimento superior a 240 bilhões de rublos.

Esses projetos apresentam custo operacional baixo, entre US$ 3.500 e US$ 4.300, mas exigem alta infraestrutura. No cluster de Baimskaya, a energia será provida por unidades nucleares flutuantes.

Apesar da base de recursos, o potencial de exportação enfrenta gargalos logísticos no Polígono Oriental e pressões de sanções. A dependência da China, que absorve 75% das exportações, cria um risco de monopsonia, permitindo que o comprador imponha descontos sobre as cotações da LME (London Metal Exchange).

No âmbito fiscal, o governo russo utiliza a indexação do imposto mineral (NDPI) aos preços globais e tarifas de exportação flexíveis para capturar lucros extraordinários, o que reduz a capacidade de reinvestimento das empresas. O advogado tributário Denis Prokhorov aponta que, embora a carga fiscal esteja equilibrada para a receita estatal, as empresas precisam de gestão rigorosa do capital de giro, especialmente diante de atrasos em pagamentos transfronteiriços.

Outro desafio é a substituição de equipamentos ocidentais por análogos chineses ou nacionais para garantir a autonomia tecnológica na metalurgia.

Aleksey Krupin, especialista em financiamento de projetos, destaca que a viabilidade de longo prazo dessas operações depende não apenas do preço do metal, mas do apoio estatal via concessões e créditos subsidiados para obras estratégicas no Ártico.