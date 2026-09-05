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Rússia autoriza venda de gasolina de classes ecológicas inferiores até 2027

economia

A Rússia autorizou a venda de gasolina de classes ecológicas K2, K3 e K4 (equivalentes aos padrões Euro-2, Euro-3 e Euro-4) no varejo a partir de 1º de setembro. A medida, estabelecida por decreto governamental, permite a produção e a comercialização desses combustíveis até 1º de julho de 2027.

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Os primeiros lotes de combustível de baixa emissão já foram registrados em postos de combustíveis nas regiões de Kirov e Penza, além de Perm e Naberezhnye Chelny. Já na região de Moscou, a gasolina de classe Euro-5 continua a dominar o mercado.

Apesar da legalização, a oferta de combustíveis de menor padrão nas bolsas de valores permanece baixa. Entre 13 de agosto e 1º de setembro, a SPB Exchange (СПбМТСБ) registrou a venda de 16,74 mil toneladas de produtos de petróleo das classes K2-K4. Esse volume representa apenas um terço da média diária de circulação de gasolina em agosto, indicando que não há uma substituição massiva dos combustíveis de alta tecnologia por versões inferiores.

A flexibilização dos padrões ecológicos visa garantir a oferta no mercado interno e permitir a manobra de capacidades nas refinarias russas. No entanto, a medida traz riscos técnicos para os proprietários de veículos. Enquanto modelos fabricados antes de 2015 não sofrem impactos críticos pela diferença no teor de enxofre e olefinas, carros modernos (ano 2020 em diante) podem enfrentar a degradação acelerada dos sistemas de neutralização de gases de escape.

O analista do mercado de derivados de petróleo Alexei Chernov avalia que a permissão temporária para as classes K3-K4 serve para suavizar picos sazonais de demanda e estabilizar o abastecimento em regiões distantes das refinarias mais tecnológicas. Para o consumidor, a marcação clara nas bombas de combustível torna-se o principal fator de proteção.

Atualmente, a falta de informações rápidas sobre a distribuição dessas classes nas redes de postos tem causado picos de demanda local. Especialistas sugerem a criação de uma plataforma de monitoramento digital para que os motoristas escolham o ponto de abastecimento conforme as exigências do motor.

O maior desafio regulatório agora é a fiscalização para evitar a mistura de diferentes classes de combustível nos tanques dos postos. O volume real de vendas de Euro-4 no varejo ainda é pequeno comparado ao Euro-5, o que reforça que a medida funciona como um mecanismo de segurança para garantir a disponibilidade do produto, e não como uma nova estratégia de mercado.

Do ponto de vista legal, a advogada Tatiana Fedorova alerta que a informação sobre a classe do combustível deve estar visível na bomba e no cupom fiscal. Caso ocorra danos ao motor por combustível incompatível com o anunciado, o proprietário pode pleitear indenização, desde que possua o comprovante de compra com a marca e classe do produto.

Para o macroeconomista Artem Loginov, a redução das exigências ecológicas é um mecanismo adaptativo da economia russa em fase de reestruturação estrutural, visando evitar choques de preços ao ampliar a base de recursos disponíveis.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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