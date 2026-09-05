Expectativa de alta nos postos de combustíveis: bastidores da disputa revelaram o jogo político

O secretário-geral do Partido Socialista (PS), José Luís Carneiro, protocolou na Assembleia da República, nesta quinta-feira, uma proposta para reduzir a alíquota do IVA incidente sobre combustíveis e produtos alimentares essenciais. Esta é a terceira tentativa do partido de implementar a medida no Parlamento, tendo sido anteriormente rejeitada pela Aliança Democrática (AD), Iniciativa Liberal e Chega.
Durante visita à 12.ª AgroSemana, em Vila do Conde, Carneiro afirmou que o Governo tem obtido lucro com a carga tributária sobre os combustíveis. Segundo o dirigente socialista, a arrecadação atual é de nove cêntimos por litro de gasóleo e seis cêntimos por litro de gasolina.
O secretário-geral apresentou os seguintes dados sobre a receita governamental:
|Período
|Tipo de Receita
|Valor
|2024-2025
|Impostos sobre combustíveis
|1,048 bilhão de euros
|Jan a Jul
|Aumento de IVA (via inflação)
|1,070 bilhão de euros
O PS fundamenta a urgência da medida com a previsão de alta nos preços dos combustíveis programada para a próxima segunda-feira. De acordo com estimativas do Automóvel Club de Portugal (ACP), a tendência indica um aumento de 15 cêntimos por litro no gasóleo e de 12 cêntimos na gasolina.
Posição atribuída: Segundo José Luís Carneiro, a redução do IVA é necessária para aliviar o custo de vida da população e apoiar setores críticos como a agricultura, pesca, transportes e logística.
Carneiro criticou a postura do Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, classificando a gestão do custo de vida como insensível. O líder socialista também apontou contradição no partido Chega, afirmando que a legenda votou contra as propostas de redução de custos apresentadas pelo PS, apesar de ter sinalizado a intenção de propor medidas semelhantes.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).
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