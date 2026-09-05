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Expectativa de alta nos postos de combustíveis: bastidores da disputa revelaram o jogo político

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PS propõe redução de IVA para combustíveis e alimentos

O secretário-geral do Partido Socialista (PS), José Luís Carneiro, protocolou na Assembleia da República, nesta quinta-feira, uma proposta para reduzir a alíquota do IVA incidente sobre combustíveis e produtos alimentares essenciais. Esta é a terceira tentativa do partido de implementar a medida no Parlamento, tendo sido anteriormente rejeitada pela Aliança Democrática (AD), Iniciativa Liberal e Chega.

Две металлические канистры в багажнике
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Две металлические канистры в багажнике

Impacto fiscal e arrecadação

Durante visita à 12.ª AgroSemana, em Vila do Conde, Carneiro afirmou que o Governo tem obtido lucro com a carga tributária sobre os combustíveis. Segundo o dirigente socialista, a arrecadação atual é de nove cêntimos por litro de gasóleo e seis cêntimos por litro de gasolina.

O secretário-geral apresentou os seguintes dados sobre a receita governamental:

Período Tipo de Receita Valor
2024-2025 Impostos sobre combustíveis 1,048 bilhão de euros
Jan a Jul Aumento de IVA (via inflação) 1,070 bilhão de euros

Previsão de alta nos preços

O PS fundamenta a urgência da medida com a previsão de alta nos preços dos combustíveis programada para a próxima segunda-feira. De acordo com estimativas do Automóvel Club de Portugal (ACP), a tendência indica um aumento de 15 cêntimos por litro no gasóleo e de 12 cêntimos na gasolina.

Posição atribuída: Segundo José Luís Carneiro, a redução do IVA é necessária para aliviar o custo de vida da população e apoiar setores críticos como a agricultura, pesca, transportes e logística.

Carneiro criticou a postura do Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, classificando a gestão do custo de vida como insensível. O líder socialista também apontou contradição no partido Chega, afirmando que a legenda votou contra as propostas de redução de custos apresentadas pelo PS, apesar de ter sinalizado a intenção de propor medidas semelhantes.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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