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Alimentos: alta generalizada em todos os grupos preocupa mercados

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Os preços globais de alimentos registram alta generalizada. Em agosto de 2026, o Índice de Preços de Alimentos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) atingiu 133,3 pontos, o maior nível desde o final de 2022. O movimento reflete uma pressão sistêmica na oferta de todos os principais grupos de produtos.

Мешки с сахаром
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Мешки с сахаром

O índice subiu 1,9% em um mês, partindo de 130,8 pontos em julho. Essa oscilação é impulsionada por mudanças estruturais na demanda de importação e anomalias climáticas, como o fenômeno El Niño. O cenário gera riscos de inflação importada, especialmente via custos de matérias-primas e rações, o que pode forçar bancos centrais a adotarem medidas mais rígidas no controle da liquidez para conter o impacto no setor de consumo.

O açúcar apresentou a maior variação, com alta de 11,9%, impulsionada por previsões de déficit para a temporada 2026-2027. O avanço ocorre devido à seca na União Europeia, que reduziu a colheita de beterraba, e à queda no processamento de cana-de-açúcar no Brasil. No setor de grãos, o índice atingiu 116,3 pontos, máxima de dois anos, reflexo da piora nas perspectivas de safra nos principais países exportadores.

Grupo de Produtos Índice (Agosto) Variação Mensal (%)
Açúcar 106,4 +11,9%
Produtos Lácteos 119,2 +2,3%
Grãos 116,3 +2,2%

A FAO destacou que, raramente, todas as categorias de alimentos subiram simultaneamente, incluindo óleos vegetais e carnes, evidenciando a redução da oferta global diante de uma demanda resiliente de economias em desenvolvimento.

O macroeconomista Artem Loginov avalia que a alta do índice pressiona a inflação global, servindo como sinal para que reguladores mantenham taxas de juros elevadas para conter efeitos secundários no custo da cesta básica. No setor industrial, o encarecimento da matéria-prima reduz a margem dos produtores, que repassam os custos ao varejo.

A consultora tributária Irina Zaitseva observa que, diante de choques de preços, empresas do agronegócio precisam de rigor na gestão de despesas e uso de isenções fiscais para evitar rupturas de caixa na compra de insumos. Já o analista financeiro Nikita Volkov aponta que, embora a alta dos grãos eleve a receita de agronegócios, esse ganho pode ser anulado pelo aumento nos custos de fertilizantes e logística.

Nos óleos vegetais, o índice subiu para 196,9 pontos, puxado pelas variedades de palma e soja, devido à forte demanda de importação e riscos climáticos, anulando a queda nos preços do óleo de girassol. No segmento de proteínas animais, houve alta de 1%, atingindo 127,9 pontos, impulsionada pelos preços da carne de ave no Brasil e da carne suína na União Europeia.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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