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Privatização da TAP: Governo negocia com Air France-KLM e Lufthansa

O governo português iniciou as negociações finais com a Air France-KLM e a Lufthansa para a venda de 44,9% do capital da TAP. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 4 de setembro, pelo ministro da Presidência, Leitão Amaro.

Самолёт над океаном
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De acordo com o ministro, as ofertas apresentadas possuem avaliações globais semelhantes, apesar de divergirem em estrutura. Por esse motivo, o governo manterá conversas com ambos os grupos para buscar propostas aprimoradas antes de selecionar um único vencedor para a etapa final da transação.

Posição atribuída: Segundo Leitão Amaro, ministro da Presidência, a proximidade nos valores das propostas justifica o esforço de negociação com os dois concorrentes para elevar a qualidade final do acordo.

Estrutura da venda

O processo de privatização prevê a alienação de até 49,9% do capital da companhia aérea. Desse total, 5% são reservados aos trabalhadores. Caso essa cota não seja integralmente subscrita, o investidor escolhido terá o direito de preferência para adquirir a parcela restante.

A base para a decisão atual é um relatório elaborado pela Parpública, entregue ao governo no dia 1º de setembro, que analisa as ofertas vinculativas dos dois grupos aéreos.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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