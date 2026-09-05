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Governo de Portugal amplia desconto do ISP sobre combustíveis

economia

Governo amplia redução de impostos sobre combustíveis

O Governo português anunciou um aumento no desconto do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) para mitigar a alta nos preços dos combustíveis. A medida, confirmada pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro, após o Conselho de Ministros de 4 de setembro, adiciona cerca de 0,03 euros por litro no valor final, com IVA, tanto para a gasolina quanto para o gasóleo.

Com este ajuste, o desconto total acumulado no ISP chega a 0,23 euros por litro para todos os consumidores.

Previsões de alta e impacto nas bombas

A ampliação do benefício ocorre em um cenário de escalada de preços. De acordo com estimativas do Automóvel Club de Portugal (ACP), sem a intervenção do Governo via ISP, o custo do gasóleo subiria 0,15 euros e o da gasolina 0,12 euros na próxima semana.

Combustível Preço Médio Previsto Tendência (sem desconto ISP)
Gasóleo simples 2,169 euros/litro + 0,15 euros
Gasolina simples 95 2,142 euros/litro + 0,12 euros

Os valores previstos baseiam-se em dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). No entanto, o custo final nas bombas pode variar conforme a marca, a localização do posto e a oscilação das cotações internacionais do petróleo.

Gastos públicos com mitigação energética

Desde o início do conflito no Irã, o Governo destinou mais de 300 milhões de euros para conter a inflação dos combustíveis. O montante engloba a redução do ISP, descontos no gasóleo profissional e a implementação da botija de gás solidária.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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