População de vobla no Volga e Cáspio enfrenta risco crítico de extinção

A proibição da pesca de vobla no rio Volga e no Mar Cáspio pode ser estendida até 2027. Atualmente, as restrições estão vigentes até o final de 2026, conforme informou Ilya Shestakov, chefe da Agência Federal de Pesca (Rosrybolovstvo), durante o Fórum Econômico do Leste.

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A decisão final depende de dados científicos sobre a recuperação dos estoques de peixes. Shestakov mencionou que a temporada de desova deste ano foi positiva, fator que poderá influenciar a definição dos prazos da proibição.

Na região de Astrakhan, a proibição integral da pesca de vobla entrou em vigor oficialmente em 2025, embora restrições severas já tenham sido aplicadas em 2024, quando a atividade foi permitida por apenas dez dias.

As medidas foram adotadas devido ao declínio da população da espécie. Em 1930, a captura total na região superava 263 mil toneladas; antes da implementação da proibição, esse volume caiu para menos de 1 mil toneladas. Além disso, registrou-se um aumento na captura de exemplares com menos de 10 cm, enquanto a norma estabelecida é de 17 cm.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.