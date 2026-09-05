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Rússia e China aceleram nova rota de gás pelo Extremo Oriente

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Rússia e China aceleram a criação de uma rota de fornecimento de gás pelo Extremo Oriente, que funcionará como o segundo grande canal de exportação após o gasoduto "Força da Sibéria". O vice-primeiro-ministro Alexander Novak confirmou, durante o Fórum Econômico do Oriente, que o projeto entra agora em fase de lançamento.

Газпром, строительство газопровода
Photo: Официальный сайт ОАО Газпром
Газпром, строительство газопровода

A estrutura do projeto baseia-se em um contrato de longo prazo firmado em 2022 entre a Gazprom e a estatal chinesa CNPC. De acordo com o acordo intergovernamental de janeiro de 2023, a capacidade do gasoduto será de 10 bilhões de metros cúbicos (bcm) por ano. O objetivo é diversificar os fluxos de exportação e escoar a produção dos jazidas da plataforma de Sakhalin.

O início das entregas físicas está previsto para 2027, e a China afirma que a execução técnica segue o cronograma. Para a Rússia, a rota garante receita em moeda estrangeira diante da reestruturação do mercado europeu.

Paralelamente, as partes discutem a "Força do Baikal" (Força da Sibéria 2), projeto de trânsito via Mongólia com capacidade projetada de 50 bcm por ano. O principal entrave nesta negociação é o preço: Pequim busca vincular o custo do gás às cotações internas do carvão ou aos preços globais do petróleo com a aplicação de descontos.

A expansão da rede de gasodutos visa reduzir custos logísticos em comparação ao GNL (Gás Natural Liquefeito). Se a capacidade total das rotas orientais for atingida, a Rússia poderá enviar cerca de 100 bcm por ano à China, volume equivalente ao que era exportado anteriormente para a União Europeia.

No campo técnico, a gestão dos sistemas de transporte de gás no Leste russo utiliza monitoramento em tempo real de pressão e consumo, o que reduz as perdas tecnológicas entre 1,5% e 2% em trajetos longos.

O economista Artem Loginov avalia que a expansão para a China é fundamental para a manutenção do balanço de pagamentos, embora a alta concentração em um único comprador exija mecanismos de preço flexíveis para evitar a dependência de um monopólio de compra (monopsônio) por parte de Pequim.

O analista de derivados de petróleo Alexei Chernov observa que a integração desses projetos com polos petroquímicos no Extremo Oriente pode gerar valor agregado internamente, superando a lógica de exportação puramente bruta.

Já o especialista em financiamento de projetos Alexei Krupin destaca que o uso de linhas de crédito chinesas, lastreadas nas futuras entregas de gás, minimiza a pressão sobre o orçamento russo e contorna as restrições aos mercados de capital ocidentais.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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