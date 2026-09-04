Decisão sobre taxa de juros na Rússia reflete pressão no mercado de combustíveis

O Banco da Rússia avalia dois caminhos para a taxa básica de juros na reunião de 11 de setembro: manter o índice em 14% ou reduzi-lo para 13,75%. A decisão ocorre em um cenário de sinais mistos, onde a desaceleração da inflação anual contrasta com a volatilidade cambial e riscos de superaquecimento no mercado de combustíveis.

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A pressão inflacionária é o principal argumento para a manutenção da política monetária rígida. A projeção para a inflação de agosto, ajustada sazonalmente, é de 7%. No acumulado trimestral (junho a agosto), a inflação anualizada deve atingir a faixa de 10%, superando os 8,4% de julho e os 5,4% de junho.

O regulador busca equilibrar o controle da demanda sem sufocar a atividade empresarial. Uma eventual pausa no afrouxamento monetário pode ser motivada pela oscilação nos preços da gasolina e pelo crescimento da massa monetária, que avança cerca de 13% ao ano, acima da meta de 7% a 12% estabelecida pelo Banco Central.

O mercado de depósitos já reflete essas expectativas. Na segunda quinzena de agosto, a taxa máxima média nos dez maiores bancos foi de 12,90%. Há uma inversão de rendimentos: instrumentos de longo prazo (acima de um ano) oferecem média de 11,57%, indicando que o mercado projeta a queda do custo do dinheiro no futuro.

Para o macroeconomista Artem Loginov, a taxa atual garante rentabilidade real elevada para o rublo, sustentando a moeda. Mesmo com um corte simbólico de 25 pontos base, a política monetária permaneceria restritiva, limitando as importações ao frear o crédito ao consumidor.

A dinâmica do câmbio nas próximas duas semanas dependerá menos da decisão em si e mais do tom do comunicado do Banco da Rússia. O saldo comercial positivo e a estabilidade dos preços da energia apoiam a moeda, enquanto as operações da regra fiscal e gargalos logísticos no comércio exterior atuam como freios. A previsão para o dólar americano é de 83 a 89 rublos, e para o yuan, entre 12,3 e 13,2 rublos.

O analista financeiro Nikita Volkov observa que o setor corporativo já ajustou seus planos financeiros para empréstimos com custos acima de 15%, considerando prêmios de risco. Uma pausa na redução dos juros permitiria que as empresas avaliassem a resiliência da demanda antes de definir os investimentos para o próximo ano.

No âmbito do compliance, o especialista em AML/KYC Mikhail Frolov destaca que juros altos intensificam o monitoramento financeiro. Como o custo de captação para os bancos está mais caro, as instituições tornam-se mais rigorosas na análise de transparência de operações transfronteiriças e no destino dos fundos creditados.