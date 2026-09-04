EUROMETAL organiza protesto contra brechas no imposto de carbono da UE

Distribuidores de metais da União Europeia pressionam as autoridades de Bruxelas para expandir a aplicação do imposto de carbono sobre a importação de produtos acabados de aço. A associação EUROMETAL organizou um protesto com comboios de caminhões, agendado para 7 de setembro, visando denunciar brechas no Mecanismo de Ajuste de Carbono na Fronteira (CBAM).

Photo: commons.wikimedia.org by SpielvogelFor a gallery of some more of my uploaded pictures see: here., https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Грузовики CAMC на выставке IAA 2014

A crítica central da EUROMETAL foca na limitação do CBAM, que atualmente incide apenas sobre matérias-primas e produtos semiacabados. Como produtos industriais finalizados com alto teor de aço permanecem fora da taxa, a importação de itens prontos torna-se mais barata do que a fabricação interna no bloco europeu, que deve arcar com encargos ambientais.

Essa seletividade nas barreiras comerciais favorece a importação de países com normas ecológicas flexíveis, expondo o mercado europeu ao excesso de capacidade produtiva global. Dados da EUROMETAL mostram que o volume de importação de produtos siderúrgicos críticos saltou de 3,774 milhões de toneladas em 2010 para 8,050 milhões de toneladas em 2024.

O crescimento mais expressivo ocorreu nos seguintes setores:

componentes automotivos;

tecnologias ferroviárias e eletrotécnica;

móveis metálicos e estruturas pré-montadas.

A falta de exigências equivalentes sobre a pegada de carbono de produtos importados provoca a migração da produção para fora da Europa. A EUROMETAL afirma que isso resulta em perda de empregos e no deslocamento das emissões poluentes para outras regiões, sem reduzir o impacto ambiental global.

A transferência de cadeias produtivas para países que utilizam aço mais barato e poluente compromete a autonomia estratégica da União Europeia, aumentando a dependência de fornecedores externos de produtos com alto valor agregado.