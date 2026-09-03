O fim da dominação europeia no calçado: a nova realidade forçou ajustes drásticos no setor

A produção mundial de calçados estabilizou em 2025, com um crescimento marginal de 0,1%, totalizando 24,6 bilhões de pares. O cenário é marcado pela hegemonia asiática, que detém 88,7% da fabricação global. A China lidera o setor com 13,7 bilhões de pares (55,6% de quota), seguida pela Índia (3 bilhões) e Vietnã (1,7 bilhão).
Em contraste, a Europa perdeu espaço e agora representa apenas 2,1% da produção global, ficando atrás da América do Sul (4,5%) e da África (3,3%). Apesar da queda na fatia de mercado, a Associação Portuguesa dos Industriais do Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos (APICCAPS) ressalta que o continente europeu ainda é relevante em redes de distribuição e nos segmentos de maior valor agregado.
Portugal ocupa a 18ª posição entre os maiores produtores mundiais, com 74 milhões de pares fabricados em 2025. O país apresenta um saldo comercial positivo, contrastando com a situação de outros produtores europeus.
|Indicador (2025)
|Portugal
|Espanha
|Produção total
|74 milhões de pares
|60 milhões de pares
|Exportações (volume)
|69 milhões de pares
|164 milhões de pares
|Importações (volume)
|68 milhões de pares
|365 milhões de pares
Portugal exportou calçados no valor de US$ 1,949 bilhão (aproximadamente € 1,718 bilhão) e importou US$ 981 milhões (€ 844 milhões), resultando em um superávit comercial de cerca de US$ 968 milhões (€ 833 milhões). O couro dominou 58% do volume exportado, consolidando a aposta do país em produtos de maior valor.
Já a Espanha registrou um déficit comercial superior a US$ 2 bilhões, evidenciando a dependência de importações e reexportações, enquanto Portugal manteve uma base industrial mais robusta.
Posição atribuída: Segundo o presidente da APICCAPS, Luís Onofre, os resultados portugueses comprovam a viabilidade de uma indústria competitiva na Europa mediante investimentos contínuos em tecnologia e qualificação.
As exportações mundiais em 2025 apresentaram comportamentos distintos: houve queda de 0,1% no volume, mas alta de 1,6% no valor financeiro, atingindo US$ 172 bilhões (€ 147 bilhões). O preço médio por par subiu para US$ 11,65, embora permaneça abaixo do pico de US$ 11,96 registrado em 2023.
Luís Onofre alerta que a concentração produtiva na Ásia, que controla 84,3% das exportações globais, não deve resultar na perda de capacidade industrial europeia ou no controle unilateral das regras do comércio internacional. O dirigente defende a necessidade de a Europa garantir condições de concorrência justas e recíprocas.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).
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