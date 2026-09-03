O fim da dominação europeia no calçado: a nova realidade forçou ajustes drásticos no setor

Ásia domina 88% da produção global de calçados

A produção mundial de calçados estabilizou em 2025, com um crescimento marginal de 0,1%, totalizando 24,6 bilhões de pares. O cenário é marcado pela hegemonia asiática, que detém 88,7% da fabricação global. A China lidera o setor com 13,7 bilhões de pares (55,6% de quota), seguida pela Índia (3 bilhões) e Vietnã (1,7 bilhão).

Photo: Pravda.ru by Алия Садыкова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Туфли Мэри Джейн

Em contraste, a Europa perdeu espaço e agora representa apenas 2,1% da produção global, ficando atrás da América do Sul (4,5%) e da África (3,3%). Apesar da queda na fatia de mercado, a Associação Portuguesa dos Industriais do Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos (APICCAPS) ressalta que o continente europeu ainda é relevante em redes de distribuição e nos segmentos de maior valor agregado.

Desempenho industrial de Portugal

Portugal ocupa a 18ª posição entre os maiores produtores mundiais, com 74 milhões de pares fabricados em 2025. O país apresenta um saldo comercial positivo, contrastando com a situação de outros produtores europeus.

Indicador (2025) Portugal Espanha Produção total 74 milhões de pares 60 milhões de pares Exportações (volume) 69 milhões de pares 164 milhões de pares Importações (volume) 68 milhões de pares 365 milhões de pares

Portugal exportou calçados no valor de US$ 1,949 bilhão (aproximadamente € 1,718 bilhão) e importou US$ 981 milhões (€ 844 milhões), resultando em um superávit comercial de cerca de US$ 968 milhões (€ 833 milhões). O couro dominou 58% do volume exportado, consolidando a aposta do país em produtos de maior valor.

Já a Espanha registrou um déficit comercial superior a US$ 2 bilhões, evidenciando a dependência de importações e reexportações, enquanto Portugal manteve uma base industrial mais robusta.

Posição atribuída: Segundo o presidente da APICCAPS, Luís Onofre, os resultados portugueses comprovam a viabilidade de uma indústria competitiva na Europa mediante investimentos contínuos em tecnologia e qualificação.

Mercado global e preços

As exportações mundiais em 2025 apresentaram comportamentos distintos: houve queda de 0,1% no volume, mas alta de 1,6% no valor financeiro, atingindo US$ 172 bilhões (€ 147 bilhões). O preço médio por par subiu para US$ 11,65, embora permaneça abaixo do pico de US$ 11,96 registrado em 2023.

Luís Onofre alerta que a concentração produtiva na Ásia, que controla 84,3% das exportações globais, não deve resultar na perda de capacidade industrial europeia ou no controle unilateral das regras do comércio internacional. O dirigente defende a necessidade de a Europa garantir condições de concorrência justas e recíprocas.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).