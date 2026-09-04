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Restrições russas impulsionam exportações de diesel dos Estados Unidos

economia

Os Estados Unidos elevaram as exportações de diesel a níveis recordes, aproveitando a volatilidade do mercado global causada por restrições de exportação da Rússia e gargalos logísticos no Oriente Médio. Em agosto, as remessas americanas somaram 54,2 milhões de barris, um crescimento de 16,3% em relação ao mês anterior.

Мужчина на промышленном объекте
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Мужчина на промышленном объекте

A alta nos preços do diesel de ultrabaixo teor de enxofre reflete a decisão do governo russo de manter a proibição de exportar o combustível para estabilizar o mercado interno. Com a redução da oferta russa e instabilidades no Golfo Pérsico, o Golfo do México consolidou-se como o principal hub logístico para suprir a demanda mundial. Segundo a Platts, o spread entre o preço do diesel e o petróleo WTI atingiu a marca de 98 dólares por barril no início de setembro.

Igor Yushkov, especialista da Universidade Financeira do Governo, afirma que as companhias americanas estão ocupando as lacunas deixadas por fornecedores russos e do Oriente Médio. Para recuperar a participação de mercado, as empresas da Rússia deverão oferecer descontos em relação aos preços globais.

Paralelamente, as refinarias russas enfrentam o risco de saturação de seus estoques. Como o mercado interno não absorve a totalidade da produção, os armazéns estão atingindo a capacidade máxima. A retomada das exportações exigirá, além da revogação do embargo, uma revisão da política de preços para atrair compradores que migraram para fontes alternativas.

Dmitry Skryabin, analista da Alfa-Capital, avalia que a Rússia possui potencial para recuperar as posições exportadoras, mas ressalta que a reestruturação das cadeias logísticas e a concorrência atual podem forçar a redução do valor das cargas. O setor agora aguarda um cronograma governamental para a reabertura das exportações a fim de evitar o travamento operacional das refinarias.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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