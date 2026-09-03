Ferrovias Russas batem recorde de contêineres da China em agosto

As Ferrovias Russas (RZD) registraram volumes recordes de transporte de contêineres vindos da China em agosto. O fluxo médio diário superou 4,3 mil TEU, com picos de 5 mil TEU. O período também marcou o maior número de trens de contêineres operando nesta rota.

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Irina Magnushevskaya, chefe do Centro de Transporte Ferroviário (CFTO), informou que 80% das importações da China para a Rússia entram via portos e passagens terrestres do Extremo Oriente. Nos primeiros sete meses do ano, a RZD transportou 4,6 milhões de TEU, um crescimento de 4,3% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

O macroeconomista Artem Loginov afirma que a alta na conteinerização indica forte atividade no setor de consumo e na importação de produtos acabados. Contudo, ele ressalta que a dinâmica final depende da capacidade de escoamento do Polígono Oriental.

A projeção da RZD é que o volume total de transporte de contêineres em toda a sua malha ferroviária, somando todas as direções, chegue a 8 milhões de TEU até o final de 2026.

Para o gestor de riscos Ilya Gusev, atingir essa meta exige a sincronização entre a infraestrutura ferroviária e a operação dos portos para evitar congestionamentos diante do aumento da intensidade das entregas.